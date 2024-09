Nem mond le a tüzelőanyag-cellás autókról a BMW és a Toyota

Fotó: BMW

Persze nem csak a technológiát és a terméket fejlesztik a felek, de az infrastruktúra-fejlesztésre is nagyobb erőforrásokat fordítanak, legyen szó a hidrogéngáz előállításáról vagy épp töltőállomások létesítéséről, illetve e téren aktív vállalatokkal is elmélyítik az együttműködést. Közösen lépnek fel kormányoknál és befektetőknél a hidrogénalapú mobilitás terjesztése érdekében, helyi projekteket is felkarolnak majd.