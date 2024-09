Öreg gép nem vén gép: régi traktorokkal vonultak fel Nyíracsádon

A nyár utolsó szombatján immár 13. alkalommal találkoztak a helyi és környékbeli traktorok, no meg a traktorosok Nyíracsádon. Az első, ötletadó rendezvényre csupán három család fogott össze, hogy egy kellemes, főzős-beszélgetős délutánt tartsanak a Csonkás Szabadidő Parkban. A traktorokat akkor még csak „poénból” vitték magukkal, de a jó hangulat hamar eldöntötte a folytatást. A szervezést Varga János „Cigu” vette a kezébe, a találkozónak pedig egyre távolabb vitte a hírét a szél, így idén már több mint nyolcvan járgány sorakozott fel a Sport utcai induláshoz.

80-nál is több traktor dübörgött végig Nyíracsád utcáin

Fotó: Kedves Zilahi Enikő

A tucatnyi településről érkezett traktorok alkotta konvojt most is, mint minden évben az autószerelő ötletgazda, Varga János saját maga által felújított, kéthengeres, Csepel motorral felszerelt kék Dutrája vezette, majd a faluban tett tiszteletkör után komótosan gurultak ki a Csonkás Szabadidő Parkba, ahol családtagok, barátok, ismerősök várták őket, majd kezdetét vette a „mustra” és a jó hangulatú baráti beszélgetés.

Három Demeter László – apa, fia és unokája – egyenpólóban vesznek részt minden évben a traktoros napon

Fotó: Kedves Zilahi Enikő

Visszajáró vendégek a traktorosok között

Az évről évre több érdeklődőt vonzó nyárbúcsúztató eseményre már régóta nemcsak a helyi, környékbeli, de a távolabbi településekről is érkeznek vendégek. Molnár Imre tízfős csapatával Hajdúböszörményből, a Veterán Traktorok Kulturális és Hagyományőrző Egyesületének képviseletében látogatott már sokadik alkalommal Nyíracsádra.

Ha már eljöttek, a két traktoron kívül különlegességeket, múzeumba illő, helyhez kötött, egykoron darálók és egyéb vágóeszközök meghajtására szolgáló stabil motorokat is hoztak magukkal a kilátogatók legnagyobb örömére. A ma már veteránnak számító gépek között volt százesztendős, de még ma is működőképes meghajtó is, amit az egyesület elnöke, Molnár Imre be is mutatott a kíváncsi közönségnek.

Varga János „Cigu” vezette a Csoborkó ikreket, Fruzsit és Petrát szállító traktort

Fotó: Kedves Zilahi Enikő

Szulyák János Nyíradonyból gurult át Nyíracsádra a 60 esztendős, magyar gyártmányú Csepel traktorjával, melynek különlegessége, hogy „összkerekes”, vagyis mind a négy kerék hajt egyszerre. A szülők a gyerekeket sem hagyják ki a jó hangulatú, családias rendezvényből. Gugg Zalán nagypapájával, Köles Bendegúz apukájával érkezett, Győrösi Tamás pedig hozta az egész családját a találkozóra. A Martinkán élő Szűcsék is visszajáró vendégek, a néhány esztendős Szűcs Léna pedig ha nem is a közúton, de a rendezvény helyszínén idén már saját gyermektraktorjával robogott.