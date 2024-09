Prémium szintű villanymotoros pickupot hoz Európába a Maxus

Fotó: Maxus

A SAIC konszernhez tartozó Maxus márka a következő 2 évben 10 új modellt dob piacra, ezek jelentős részét nemzetközi szinten is forgalmazni fogják. A klasszikus haszonjárművek és személyautók mellett kínálnak majd olyan modelleket is, amelyeknél az éles határvonal elmosódni látszik. A hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon bemutatott eTerron 9-es pickup mutatja, mire számíthatunk, a világpremier helyszínével arra utalnak, hogy Európa kiemelt helyen szerepel a forgalmazás tekintetében.

Az alvázas felépítésű pickup 2 hajtómotoros összkerékhajtást kap 442 lóerős rendszerteljesítménnyel, ami 5,8 másodperces 0-100 km/óra sprintre elég. Egy haszonjárműnél ennél vannak fontosabb adatok is, a terhelhetőség 620 kg, és 3,5 tonnás a vontatási kapacitás – mindkettő a legjobb érték a villanymotoros pickupok között. Az alvázon belül helyezik el a 102 kWh kapacitású akkumulátort, ami 430 km-es szabványos hatótávolságot biztosít, a 9 csatornás hűtőrendszer hideg körülmények – fagypont alatti időjárás – kétszer hatékonyabb a hagyományos megoldásoknál. A vezető dolgát olyan megoldások könnyítik meg, mint a 6 választható terepprogram, vagy épp a környezetvilágítás, ami sötétben is lehetővé teszi a körkamera („átlátszó motorháztető” funkció is van) megbízható használatát.

Az utastérben a prémiummodellekkel vetekedő minőségérzetet ígérnek, az ülések kialakítása olyan, hogy az elsők ledöntésével ággyá lehet alakítani az utasteret. A Maxus eTerron 9 orrában egy 236 literes első csomagtartót alakítottak ki, az európai piacon egyedüli pickupként lesz elérhető itt a ledönthető hátsó ülés. Ennél gombnyomásra lenyílik a hátsó szélvédő, majd előrebillen a hátsó ülés 2,4 méterre növelve a raktér hosszát, így könnyen lehet például szörfdeszkákat szállítani itt. A kényelemről légrugózás és elöl-hátul független felfüggesztés gondoskodik, az utasfülkét 73%-ban nagyszilárdságú acélból készítik, amitől 5 csillagos EuroNCAP-eredményt remélnek – a hivatalos töréstesztre még nem került sor.