Jogosan lett a 2024-es Év autója? - Renault Scenic E-tech 220 Long Range teszt

5 év garancia van az autóra, 8 az akksira, jövőálló családi beruházásnak ígérkezik – még ha nem is igazán olcsó

Fotó: Vékey Zoltán / Vékey Zoltán

Odabenn Párizs fényei – és néhány árnyoldala

Otthonos, kényelmes a beltér, minden irányban szellős a hely, a kárpitozás (a tetőn is) is barátságos szürke textilből van, még a műszerfal és az ajtó egy részén is. Igaz, hogy 600 ezer forintos extra, de semmiképp nem hagynám ki a Solarbay fantázianevű üvegtetőt, ami egyrészt rengeteg fényt ereszt be, másrészt látványos módon – gombnyomásra - folyadékkristályok segítségével szabályozható az áttetszősége. Bezárva a nap korongja szépen kirajzolódik és úgy árad be fény, hogy a hőt tényleg nagyon hatékonyan zárja ki. A lábtér és a fejtér is bőséges mindenhol, de a hátsó sor középső helye nem igazán kényelmes a párnázás miatt – tényleg legfeljebb kétgyerekes családoknak tervezték.

Két felnőtt (vagy gyerek) maximális kényelemben, kinyújtózva utazhat itt, a fejtér is szellős, de középen kakasülőt találunk

Frunk, vagyis a motortérbe rejtett csomagtartó nincsen, de a hátsó traktus 545 literje sok mindenre elég, ahogy a belső tér is tele van mindenféle tárolókkal meg rekeszekkel, ebben méltó az elődök hagyatékához. A digitális rendszerek szépen és akadás nélkül futnak, a vezetéknélküli CarPlay is gyorsan és magától értetődően működik.

Szerencsére a klímát továbbra is fizikai kapcsolókkal lehet állítgatni,

a kormányon lévő kapcsolók pedig a látszat ellenére nem érintősek, ezért örök hála a francia mérnököknek. Kevés a személyre szabhatóság a menüben, a színen kívül nagyjából minden adott, de legalább könnyen megszokható, logikus a rendszer.

Kellemes a beltér, fekvő digitális műszeregységgel és álló multimédia kijelzővel (utóbbi alján jelennek meg a klíma adatai). Sport módban a fények vörösre váltanak

Tele van a Scenic kellemes anyagokkal és igényes megoldásokkal, ezek közül két elem lóg ki, de az nagyon. Nem túl bizalomgerjesztő minőségű, fényes műanyagból készültek a kijelzők keretei és a légbeömlő, ráadásul utóbbiakhoz olykor nyúlkálni is kell – olyan érzetet adnak, mintha egy Daciában lennénk. Hasonlóan szomorú élmény vár hátramenetbe kapcsolva, mert ilyenkor a középső kijelzőre pillantva megjelenik a tolatókamera képe. Elmosódott, pixeles, torz a megjelenítés, egy idő után már inkább nem is néztem, hanem beértem a tükrökkel és azzal, hogy a csipogásra hagyatkozom.

Nagynevű márkáknál a mai autóiparban nemigen használnak már ennyire pixeles kameraképet

Csendes, dinamikus és nagyon hatékony

Sokféle elektromos autót próbáltam már, de ennyire gondtalanul egyikben sem éreztem magam. A Scenic Long Range kivitel ugyanis nem csak papíron ígér meggyőző hatótávot, hanem az akár 35 fok körüli vénasszonyok nyarán, állandó klímázással is bizonyított, de nézzük a részleteket. A 87 kW-os akksi 12 modulból, illetve 24 cserélhető cellából áll, az első kerekeket hajtó villanymotor 220 lóerős. Utóbbi nem tűnik soknak bivalyerős Teslák és más elvetemült kínai típusok árnyékában, de az igazság az, hogy tökéletesen elég mindenre. 8 másodpercen belül eléri a 100 km/h-t, kényelmesen lehet vele előzni, de aki túlvilági, agyzsibbasztó sprinteket szeret tolni az ne ilyet vegyen.