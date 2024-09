Rekordszámú nevezés érkezett az Év Magyar Autója díjakra

Hyundai Ioniq 5 N

Fotó: Hyundai

Elsőként a Mazda jelölte Magyar Év Autója 2025 díjra a szabadidő-autók, valamint a családi autók kategóriában a CX-80 SUV-ot, de az elsők között jelentkezett a Hyundai, amely idén először jelölt sportautót. Az Ioniq 5 N elektromos autóként igen erős mezőnyben kell, hogy bizonyítson. A Tucson a szabadidő-autók között, a Santa Fe pedig a plug-in hibridek versenyében érdekelt. Utóbbi az Év Zöldautója 2025 díjért indul.

A Stellantis autóipari csoporthoz tartozó márkák közül a Citroën a kedvező árú autók kategóriájában indítja a teljesen megújult C3 Aircross modellt, a DS a DS4 E-Tense villanyautót a legjobb villanyosok kategóriájába nevezte be. A Peugeot idén két modellel szerepel a versenyben. A teljesen megújult e-3008 az Év Zöldautója 2025 díjért indul, az új 5008-as pedig a családi autók között versenyez a Magyar Év Autója 2025 elismerésért. A Fiat is jelölt, a Grande Panda az elérhető árú villanyautók között, a 600-as pedig a családi autók mezőnyében szerepel. Az Alfa Romeo Junior pedig a szabadidő-autók között próbálja megszerezni az elsőséget.

Suzuki Vitara

Fotó: Gulyás Péter István / Suzuki

Egy év kihagyás után visszatért a Kia, a koreai márka az elérhető árú villanyautók kategóriájába nevezte be az EV3-ast. Szintén visszatérő a korábban számos díjat begyűjtő Suzuki, a japánok az Esztergomban gyártott, frissített Vitarát jelölték az Év Magyar Autója 2025 díjra, a Magyar Év Autója 2025 díjért pedig az új Swift küzd az elérhető árú autók kategóriájában. Rekordszámú nevezést jelentett be a Porsche Hungaria, az importőr 24 autót indított. A Volkswagen hat autót jelölt, a frissített Golf Variant a családi autók, a Golf GTI a sportautók, a csak kombiként gyártott új Passat a flottaautók, a kényelemre hangolt Touareg R a prémiumautók, a Tiguan a szabadidő-autók, az ID.7 Tourer pedig a legjobb villanyautók között mérettetik meg.

Fotó: Fotó: Szörényi András

A Volkswagen Haszonjárművek márka az új Transporter modellt indította a kishaszonjárművek kategóriában, a kempingezőket is kiszolgáló California a szabadidő-autók között, az elektromos ID. Buzz GTX pedig a villanyautók között versenyez. A cseh Skoda szintén hat jelölésben érdekelt: a Superb Combi a családi autók mezőnyében, az Octavia és a Superb a flotta autók között, a Kodiaq a SUV-kategóriában, a Kodiaq iV PHEV a legjobb hibridek között, az Elroq pedig a legjobb villanyautók között harcol. A spanyol Cupra a Formentor és a Terramar modellt nevezte be a Magyar Év Autója 2025 díjra a szabadidő-autók mezőnyébe. A győri gyártású Terramar az Év Magyar Autója 2025 versengésben is érdekelt, a Tavascan pedig az Év Zöldautója 2025 díjért indul. Az Audi márka öt autót jelölt. A frissített Q7 a családi kategóriában, az új A5 a flottában, az RS Q8 pedig a prémium kategóriában szerepel. A friss Q6 e-tron és a még frissebb A6 e-tron a legjobb villanyautók versenyében okoz izgalmakat.