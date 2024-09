Semmi túlzás - Honda NX 500 rövid teszt

A világítás teljesen LED-es, az első fék karja állítható, az utasülés rendben van

Fotó: PappLaci és PappGeri

Íme egy egyszerű, becsületes motor! Nincs rajta fölösleges csicsa, elektronikából is csak a legszükségesebb. Az Africa Twin után olyan, mint annak a kicsinyített mása. És ezt pozitív értelemben mondom. A fazon hasonló, de könnyebb, ezt már a tologatásnál is érezni. Ráülve a pozíció is hasonló, vagyis kényelmes, felegyenesedett helyzet. Minden kezelőszerv a helyén, és nagyon könnyen, szinte magától működik. Ami elsőre feltűnik, az, hogy kevés gomb van a kormányon. Hiányzik valami? Nem! Nagyon jól oldották meg a műszerfali tablet kezelését. Lényegében egy gombbal!

Elsőre azt gondolná az ember, hogy 48 lóerő kevés. Nem! Normál esetben mindenre elég. Már 50-60 között bekapcsolható a hatodik, és szépen gurul a vas. Jó partner a nyugodt motorozáshoz. Ha pedig előzni kell, tessék visszakapcsolni. Nagyon jó partner a gép a mindennapokban. Nem túl nehéz, a forgalomban könnyedén manőverezhető, országúton és autópályán tudja mindenhol a megengedett sebességet, és van tartalék az előzésekhez. A fékre nem lehet panasz, az ABS szépen dolgozik. A kormányon lévő gombok tökéletesen elegendőek a motorkerékpár kezeléséhez, nem lehet eltévedni közöttük. A motor kéthengeres konstrukciója szinte csak a hangjából vehető észre, szinte teljesen rezonanciamentesen forog. Mégpedig nagyon szívesen pörög föl, nem kell noszogatni.

Ezekből a kijelzőképekből lehet választani, mindegyik egyértelmű és informatív. Természetesen sötétben megváltozik a kijelzés, visszaveszi a fényerőt, és inverzbe megy át. Nagyon rendes tőle

Amikor elindultam kicsit messzebbre, akkor kiderült a – talán egyetlen – kifogásolható dolog. Mégpedig az ülés. A képeken jól látszik, hogy milyen keskeny a vezető helye. Mintha ez terepmotor lenne. De nem az! Egy óra után már probléma, hogy alattam csak egy szűk arasznyi szélességű az ülés, és ennyi idő elég volt arra, hogy megmutatkozzon a kényelem hiánya. De ne legyünk telhetetlenek. Minden más tulajdonsága próbálja feledtetni ezt a hibát, bár nem könnyű.

Ebből a nézetből is látszik, hogy nem bonyolították meg a motorkerékpárt. Minden a helyén, és még a fék sem radiális felfogású. De a két első tárcsa hatékonysága rendben van. A szélvédőn a Venturi-ablak csökkenti a légörvényeket, mögötte a tartóra rögzíthető például a navigáció

Összefoglalva elmondható, hogy aki ezt a gépet választja, egy átgondolt konstrukciójú, egyszerűen kezelhető, a mindennapokban jó társra talál. A könnyebb tereptől sem ijed meg, és a gyári kiegészítőkkel komfortossá lehet tenni a gépet.