Soha nem látott rekord születhet a magyar használt autóknál

Bár ez az érték nem éri el a korábbi hónapokban tapasztalt szintet, továbbra is felülmúlja az előző év bármelyik havi forgalmát. A JóAutók.hu várakozása szerint szinte biztossá vált, hogy idén megdől a használtautó-piac forgalmának 2022-ben elért 825 ezres csúcsa.

Az év első kétharmadában több mint 11 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolított a belföldi használtautó-piac annak ellenére is, hogy a statisztikák szerint a lakosság továbbra is visszafogta a fogyasztásra szánt költéseit. Tekintettel arra, hogy a reálbérnövekedés és a fogyasztói bizalom várt javulása az év hátralévő részében jó eséllyel a forgalom további növekedését eredményezheti, immár nem az a kérdés, hogy megdől-e a 2022-ben beállított rekord, hanem az, hogy az idei forgalom mennyire fogja megközelíteni, vagy akár meghaladni a 900 ezres szintet.

A hazai használtautó-piac forgalmát ebben az évben elsősorban az hajtja, hogy a lakosság egy része a jövedelmi helyzetének lassú rendeződése nyomán most pótolja az előző években elmaradt autóbeszerzéseit. Mivel az importautók iránt továbbra is stagnál az érdeklődés, a vásárlók zöme továbbra is a belföldi piacra koncentrál. Ezt a folyamatot segíti, hogy az átlagárak stabilizálódtak, sőt egyes szegmensekben árcsökkenés is zajlott.

A magyarországi használtautó-piacon gazdát cserélő személyautók fele az alsó-középkategóriából, illetve a kisautók közül kerül ki. Az alsó-középkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra (a teljes forgalom 5,35%-át adja ez a modell), a Ford Focus (2,91%), a Volkswagen Golf (2,67%), és a Skoda Octavia (2,56%). A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift (4,02%) vezeti, amelyet az Opel Corsa (2,04%) és a Volkswagen Polo (1,47%) követnek. A leggyakoribb tíz modell között a felső-középkategória a Volkswagen Passattal (2,67%), a BMW 3-as szériával (2,18%), valamint az idén szintén az első tíz modell közé kapaszkodó Audi A4-gyel (1,44%) képviselteti magát.

Miközben a használtautó-piacon 2024 első nyolc hónapjában gazdát cserélő 607 600 személyautó mennyisége 11,4 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 545 300-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 72 300 darab volt, ami mindössze 1,8 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 71 000-es értéket.