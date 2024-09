Sok szülő azért nem szállít másokat autójával, mert a gyerek kuplerájt csinált

Fotó: Skoda

A családi autó lét természetes velejárója a rendetlenség, ezzel kapcsolatban a Škoda brit forgalmazója most kutatást végzett. Nem véletlen az időzítés, hiszen sokan a tanév kezdetével tartanak nagytakarítást az autóban, amelyet a nyári hónapok során folyamatosan halasztanak. A gyermekes autósok 41%-a került már olyan helyzetbe, hogy nem engedett mást (ismerőst) a járműbe, mert az rendetlen volt, 29% még rokont se engedett beszállni. A válaszadók 9%-a nem állt be a munkahelyi parkolóba, mert nem akarta, hogy a kollégák lássák az autója állapotát. De vannak olyanok is szép számmal (25%), akik szerint ez erény, illetve (22%) ez a természetes velejárója a családi autónak.

Az elkeseredett szülők 27%-a akarta már kitiltani a gyermekét az autóból, 23%-uk már sírt is a kupleráj miatt. A válaszadók 9%-a válaszolt úgy, hogy legszívesebben bezúzatná az autóját.

A Škoda kutatása szerint a rágcsálnivalók, az italok és a kekszek okozzák a legtöbb szemetet, de a különféle „takony” játékok is beleférnek még a Top10-es listába. A megoldást a szemét/szennyeződés lehető leggyorsabb eltüntetése jelenti, illetve a rendszeres takarítás. Ehhez nagy segítséget nyújtanak a Škoda Simply Clever kiegészítői, amelyek megkönnyítik a rendszerezést, illetve a takarítóeszközök szállítását.

A rendetlenség kialakulását hátráltatja a szemetes(zsák) használata, a foltok lehető leggyorsabb eltakarítása, amire például a baba törlőkendők is használhatóak, illetve a tablet tartó használata. Azzal, hogy nem a kezükben tartják a kütyüt a gyerekek, sokkal biztosabban bánnak az étellel/itallal.