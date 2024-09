Személyautók híján szabadidő-autókra vált a brazil Stock Car versenysorozat

Fotó: Stock Car

45 évvel ezelőtt indították el Brazíliában a Stock Car bajnokságot, amelyen utcai autókon alapuló konstrukciókkal indultak a gyártók. Azonban a szabadidő-hullám Dél-Amerikában is alaposan átrendezte a piacot, ezért a versenysorozat szervezői a gyártókkal közösen döntöttek: 2025-től már nem személyautók, hanem szabadidő-autók állnak a rajtrácsra. Ez egyébként az események felgyorsulását is jelenti, hiszen az utcai modellekre emlékeztető karosszériákat kifejezetten versenyzésre szerkesztett vázra húzzák rá, amitől a köridők jelentős, 3-5 másodperces javulását várják.

Fotó: Chevrolet / Duda Bairros Fotografia

Elsőként a Chevrolet mutatta meg jövő évi versenyautóját, azaz hogyan is néz ki az utcán magas építésű Tracker szabadidő-autó személyautósan lapos versenyautóként, emellett még a Toyota Corolla Cross és a Mitsubishi Eclipse Cross is ott lesz a rajtrácson – és a hírek szerint van egy új belépő is, aki még nem jelentette be az indulását, de ott lesz a 2025-ös rajtnál.

Fotó: Stock Car

A DP908R nevű alap az ArcelorMittal nagyszilárdságú acélcsöveiből szerkesztett térváz és karbon/kevlár elemeket is tartalmazó utascella egysége. Az Audatech szállítja a motort, a 2,1 literes 4 hengeres turbó 500 LE (7600/perc) és 580 Nm (4000-6800/perc) teljesítményű, a 6 fokozatú szekvenciális váltót az Xtrac szállítja. A nyomórudas, kettős keresztlengőkaros felfüggesztésben a Penske Racing szereléssel állítható lengéscsillapítóit használják, a Mangels által gyártott 11,5x18 colos felnikre Hankook abroncsokat (300-680x18) szerelnek. A tömeg 1100 kg, a látványos hangulatról és a hangról a jobb első sárvédőn kivezetett kipufogócsövek gondoskodnak.