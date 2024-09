Ezek voltak a legolcsóbb szocialista autók – top 5

1967-ben a Budapesti Nemzetközi Vásáron is meg lehetett csodálni az új Zaporozsec 966-ot. Nemsokára elterjedt róla az urbánus legenda, miszerint egy tankba szánt indítómotor hajtja

Akár másfélszer ekkora teljesítményt tudott mozgósítani az alapból 1,2 literes lökettérfogatúra növelt utódmodell, a ZAZ-968, de eleinte alig változtattak a kasztnin, csak a homlokfal sűrű díszrácsát váltotta fel egy hetyke krómbajusz.

Mögötte nem motor, hanem csomagtér kapott helyett, benne a híresen hatékony, igaz, kissé tűzveszélyes benzinkályhával.

A léghűtéses, V4-es motor ezúttal is hátul kapott helyet, és meglehetősen zajosan, nem is igazán szerény étvágy mellett mozgatta a karosszériát – a hátsó sárvédők „gatyazsebein” keresztül kapott levegőt.

Olcsó volt a „Zápor Jóska”, meglepően jól boldogult terepen, és télen szaunává lehetett fűteni. Ám a legkevésbé sem kifinomult, és a minősége messze alulmúlta a többi szovjet autóét

Létezett ugyan egy frissített változat szögletes hátsó lámpákkal, illetve Lada-alkatrészekkel feljavítva, de a „Zápor Jóska”, vagy olyankor „Hruscsov bosszúja” néven emlegetett szovjet-ukrán kisautó sosem lett igazán népszerű szerény minősége és menettulajdonságai miatt, csak néhány tízezer talált gazdára itthon. Pedig sokszor még várakozásai idő nélkül is hozzá lehetett jutni, és a Trabant után a második legolcsóbb autó volt: 1974-ben 58 ezer forintot kérte érte. Utódja, az orrmotoros és ferdehátú ZAZ Tavria már csak jóval a rendszerváltás után érkezett meg.

Sokkal autószerűbb az öszesen 2,6 millió példányban gyártott Zaporozsec belseje, mint a Trabanté, és 100 helyett 114 km/h-s végsebességet tudott. Ám nálunk sosem lett népszerű

4. Zastava 750 (1956-1985)

Alighanem a szocialista autóipar egyik legkorábbi licencterméke a Fiat 600-as testvérmodellje, amelyből nehézkes kezdés után 1985-ig összesen 923 ezer darabot gyártottak. Igazi jugoszláv népautó volt tehát a Crvena Zastava (Vörös Zászló) gyárban készülő kisautó, amely idővel a növelt lökettérfogatú motorra utalva már 750-es típusjelzést kapott, később pedig a visszafelé nyíló („öngyilkos”) ajtóktól is megszabadult. Bár csak 25 lóerőt teljesített, a farba beépített vízhűtéses és négyhengeres motor kulturáltabb volt, mint a riválisok egyszerűbb konstrukciói.

Nálunk legtöbben a későbbi, jobban elterjedt, ötajtós 1100-as sorozattal azonosítják a Zastava márkát, pedig a farmotoros 750-es volt a jugoszláv autópar úttörője, és a fél Balkánt mobilizálta

Magyarországon nem került belőle igazán sok az utakra, igaz, nem is tudott eleget szállítani a gyár. Rövid ideig az eredeti Fiat 600-assal párhuzamosan forgalmazták, 1967-pedig a 750-es verzió 65 ezer forintba került – jóval többe, mint a Trabant (46 ezer), és alig kevesebbe, mint a négyajtós Skoda 1000 MB. Dráguló ára is hátráltatta tehát az elterjedését, és korrózió elleni védelme sem volt az igazi. Érdekes hazai vonatkozása, hogy Gobbi Hilda ilyennel járt, sőt, 1969-ben a Volán is 750-esekkel indította kérészéletű Minitaxi szolgáltatását, kizárólag női sofőrökkel (erről is talál képet a galériában).