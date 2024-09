Szoftveresen javítottak a Hyundai Ioniq 5 N vezethetőségén

Fotó: Hyundai

Mivel a Hyundai Ioniq 5 N úgy jó ahogy van – ezzel a világszerte születő menetpróbák és tesztek tapasztalatai alapján a szakma is így van –, a 2025-ös évre csak a szoftveres tudáson finomítottak a mérnökök. Például a virtuális kapcsolás már Eco-módban is elérhető, illetve azt már muszáj reálisan végezni – nem hagyja az autó, hogy túl alacsony fokozatba kapcsoljon vissza a sofőr, és csak akkor jön majd a szoftverrel megvalósított torpanás, ha a tempó és a megcélzott virtuális fokozat már működik. Van egy új funkció, a lejtősegéd a fékenergia-visszatáplálás szabályozásával akadályozza meg, hogy begyorsuljon az autó még akkor is, ha az egyébként kiválasztott fékenergia-visszatermelés mértéke lehetőséget adna.

Fotó: Hyundai

De azoknak is van jó hír, akik szeretnek játszani a keresztben autózást aktívan támogató villanyautóval, hiszen a 2025-ös Hyundai Ioniq 5 N esetén adott N Drift Optmizer már 10 fokozatban állítható, azaz ahogy tanul a sofőr, úgy engedheti szabadabbra a pórázt. A 10. szinten például már egyáltalán nincs menetstabilizáló-beavatkozás, teljes egészében a vezető tudásától függ ilyenkor a produkció. A rajtautomatika választásakor ezentúl mindig bekapcsol a vonatkozó hang, függetlenül attól, hogy épp néma módba van kapcsolva az autó. Ezenkívül az okosfényszóró kevésbé vakítja a szemből érkezőket, a zárak automatikusan aktiválódnak a jeladó távolodásakor, a vezetőtámogató rendszerek a kormány rezegtetésével is tudnak jelezni a sofőrnek a Hyundai Ionis 5 N esetén.