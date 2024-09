Teljes lett a Toyota európai haszonjármű-kínálata

Fotó: Toyota / arnaupuigphoto

Amíg az aktuális modelleknél a Toyota „beleült a készbe”, addig a következő generációs könnyű haszonjárműveken a saját mérnökei a fejlesztés első pillanatától kezdve részesei a folyamatnak. Például nemrég jelentette be a BMW és a Toyota, hogy közösen dolgoznak a 3. generációs tüzelőanyagcellán, amelyet haszonjárművekben is használnak majd – kizárásos alapon ez a kijelentés nem a bajor gyártóra vonatkozik, tehát az évtized vége felé várható az akkumulátoros-elektromos hajtás alternatívájaként a Toyota (és a Stellantis márkák) tüzelőanyagcellás-elektromos haszonjárműve. A Stellantis egyébként az aktuális generációból is kínál tüzelőanyagcellás modellt, de a Toyota azt nem veszi a nevére. A gyakorlatban a piacnak ez a szegmense nagyon minimális darabszámokat jelent, sokat nem veszítenek azzal a döntéssel, hogy a 2027-ben várható új generációs modellig várnak a hidrogénes változattal.

Apropó nem létező szegmens, a Proace Max-ból nem készül személyszállító/személyautó változat, mert európai szinten olyan kicsi ez a piac, hogy nem éri meg az aktuális forgalomba helyezési rendszerben (ahol minden egyes modellváltozatra külön kell elvégezni a papírmunkát és az emissziómérést) ezzel vesződni. Ellenben a haszonjármű változatok teljes palettáját megtalálják a vásárlók a Toyota-kereskedésekben, akár a lakóautó-építésre használt levágott karosszériás változatot, ami a klasszikus járóképes alváz alternatívája. A Toyota egyébként nagyobb szerepet szán a haszonjármű-értékesítésnek, a 2024-nem várt 140 000 autó helyett jövőre már 170 000 autóval számolnak, ezért például Európában 500-ra növelik a Toyota Professional haszonjármű-kereskedések számát, és kibővítik azok szolgáltatásait is. Például nem csak gyári speciális felépítményeket kínálnak, mint billenőplató, vagy épp kerekesszék-szállító változat (a Paralimpia lebonyolítására 150 ilyen Proace-t adott kölcsön a Toyota), de helyi karosszériaépítőkkel és felépítménygyártókkal is kiépítik a kapcsolatot. Az ügyfelek a Toyota-márkakereskedésekben, a Toyota által kínált finanszírozással vásárolhatják meg a kívánt autót, nem nekik kell majd a vásárlás után intézni az átalakítást és annak kifizetését. Ebben nagy szerepe van a Magyarországon is elinduló Kinto nevű szolgáltatásnak, ami a japán gyártó pénzügyi szolgáltatásait és használtautó-programját egyesíti – utóbbiba például előbbiből kerülnek be az ellenőrzött előéletű használt autók.