Sokkterápia, Elon Musk-módra - Tesla Model 3 Performance teszt (top 5)

Megváltó, vagy szemfényvesztő? Tíz éve, még jóval a kínai gyártók rohama előtt Európában mindenki Elon Muskról és kockázatos manővereket vállaló autógyáráról beszélt, aztán 2017-ben megérkezett a Model 3 belépőszedán, ami sok kétséget eloszlatott. Ez lett a világ legnagyobb számban eladott villanyautója, melyből tavaly év végéig több mint 2,3 millió talált gazdára, és csak egy másik Tesla (a hasonló műszaki alapokra épülő Model Y crossover) tudta letaszítani a trónról. Naná, hogy a texasi cég menedzsmentje a modellváltások rendjében sem követi az iparág régi etikettjét, de tavalyra azért belátták, hogy a kisebb-nagyobb újítások mellett fogyasztói társadalmunkban elengedhetetlen a 3-as mélyreható, látványos frissítése, ami a kínálat csúcsán álló és drámai gyorsításokra képes Performance kivitelt is érintette.

Újak és látványosak a csíkszerű fényszórók, sportmodelltől szokatlanul kevés hűtőnyílás az orron – a Tesla nagy hangsúlyt fektet az optimális aerodinamikára. Nem kap tempókorlátozást a Performance, a végsebessége 262 km/h

Fotó: Stefler Balázs / Stefler Balázs

1. Karcsúbb fényszórók és diszkrét optikai tuning

Még külön nevesítették is a ráncfelvarrott sorozatot (Highland), és a beavatkozás jól sikerült: a korábbi, kacsacsőrű emlősre hasonlító ábrázatot letisztultabb orr váltotta fel, és a farán is sokat javítottak az átrajzolt, C-alakú lámpatestek. Mindez az új színekkel, esetünkben a 780 ezer forintos Ultra Red fényezéssel együtt feltűnően elegáns autóvá teszi, amit a Performance sportos kiegészítői, nevezetesen elöl az alsó légterelő, a diszkrét hátsó karbonszárny, a diffúzor és a 20 colos, kovácsolt Warp felnigarnitúra sem visz el harsány, need for speedes irányba. Bár a ferde hát más sugall, a Model 3 nem ötajtós, így szűk nyíláson pakolhatjuk a hatalmas csomagterét, ugyanakkor sok európai gyártó példát vehetne az orrban kialított ügyes kábeltartóról (frunk).

Új a lámpa és a Tesla felirat is, eltűntek a krómozott elemek. Simán, remek tapadással és iszonyú vehemenciával gyorsul a kétmotoros Performance, hátra az elsőknél jóval szélesebb, 275-ös Pirelli P Zero 4 gumikat szerelnek

Fotó: Stefler Balázs

Nincsen kulcs, a B-oszlophoz érintett kártyával vagy sokkal egyszerűbben, a kocsihoz társított telefonos alkalmazással nyithatjuk a keret nélküli ajtókat, melyek kettős oldalüvegei sajnos nem engedhetők le teljesen. Miként a többi Model 3-ban, köztük a szerintünk ár-érték arányban verhetetlen RWD alapmodellben, itt is

korrekt az első-hátsó helykínálat, és fokozza a térzérzetet az árnyékoló vagy opálosítási lehetőség nélküli üvegtető.

Újonság, hogy a hátul ülők kapnak egy 8 colos érintőképernyőt, akárcsak az apokaliptikus Cybertruck utasai, míg az első sorban itt már hűthető-fűthető, jó oldaltartású, sajnos fix combtámaszos Performance sportülések fogadnak.