Tiltott gyümölcs: a lépcsős hátú Passat B9

Fotó: Volkswagen

Tavaly áprilisban ismertük meg az aktuális, B9-es generációs Volkswagen Passat lépcsős hátú változatát, a kicsit sarkosabb orral rendelkező, a FAW-VW vegyesvállalat által gyártott Magotan nevű szedánt, most a SAIC-VW mutatta be a Passat Pro-t. Az utónevet az indokolja, hogy gyártásban hagyják az előző generációs szedánt.

Fotó: Volkswagen

A Volkswagen Passat Pro karosszériájának eleje megfelel az európai kombinak, a befejezés már egyedi a lépcsős hátú kialakítással. Lesz normál modell krómosan csillogó részletekkel, és sportváltozat fényes fekete díszekkel. A karosszéria hossza 5006 mm (az európai kombihoz képest +89 mm), a tengelytávolság 2871 mm (az európai kombihoz képest +30 mm), így nem csoda, hogy nagyon tágas a második sor. A nálunk kapható kombihoz képest fontos eltérés még, hogy a távol-keleti modell műszerfalán van egy képernyő az anyósülés előtt is, illetve az első és a második sorban is hátulról megvilágított díszek kerülnek az ajtókárpitra. Nem csak az első, de a második sorban is kérhetőek masszázsfunkciós ülések.

Fotó: Volkswagen

A Volkswagen Passat Pro forgalmazása szeptemberben indul 179 900 jüanos bevezető áron, az alapmotor az 1,5-ös turbó (160 LE), opciós a 2,0 literes turbó (220 LE), mindkettő az első kerekeket hajtja 7 fokozatú duplakuplungos váltón keresztül. Később plug-in hibrid hajtással is elérhető lesz az autó.