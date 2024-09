Több hellyel és luxussal készül a jövőre a Patrol

Fotó: Nissan / DDX-TRACY DAI.

A Nissan legrégebben piacon lévő modellje a Patrol terepjáró (az Észak-Amerikai piacon Armada néven árulják), amelyet 1951-ben dobtak piacra. Ezt már nem fogják elfelejteni a most bemutatott 7. generációs modell vásárlói, ugyanis ezt a padlóra vetítik a külső tükrök alatti üdvözlőfények.

Fotó: Nissan

Kitartanak az alvázas felépítés mellett, egyébként minden lecseréltek, maga az alváz is merevebb lett 25%-kal. Búcsúzott a V8-as szívómotor, helyette V6-osokat kínálnak (az alapmotor 3,8 literes szívó 316 LE/386 Nm, opciós a 3,5 literes biturbó 425 LE/700 Nm) 9 fokozatú automatikus váltóval. Alapáron adják a légrugózást, ami a beszállás megkönnyítésére 5 centivel tudja csökkenteni a hasmagasságot. Az összkerékhajtás elektronikus beavatkozói 6 program alapján tudnak működni, és a Patrol elektronikája automatikusan is tud váltani ezek között a talajtípus függvényében. Számos kamera könnyíti a használatot, a körkamera és „láthatatlan motorháztető” mellett elöl és hátul is van 170°-os látószögű optika, ami a szűk helyről kihajtást/kitolatást könnyíti meg.

Fotó: Nissan

Az első két sorban kényelmes foteleket találunk NASA-által fejlesztett gerinctámasszal, a 3. sor egy 3 személyes pad. A műszerfalon 2 darab 14,3 colos képernyőt helyeztek el, a fejegység beépített Google-alkalmazásokat használ, a hangvezérlés is Google-segéd segítségével működik. A MyNissan alkalmazással a Nissan Patrol motorja távolról beindítható és így elő lehet kondicionálni az utasteret (sivatagban ez hasznos tud lenni), illetve arra is lehetőség van, hogy távolról letörölje az ember a tárolt személyes adatokat az autóból (ez akkor jön jól, ha ellopják a járművet). Az első ülések támlájára 12,8 colos képernyők kerülnek, utóbbiakkal streaming-adásokat lehet nézni, vagy saját eszköz csatlakoztatható hozzájuk. Tágasabb lett az utastér, a csomagtér méretét 30%-kal növelték meg. A klíma minden az első két sorban minden utast egyenként vizsgál és külön az ő igényeihez igazítja a befújt levegő hőmérsékletét.

Fotó: Nissan / DDX-TRACY DAI.

Észak-Amerikában továbbra is kitartanak az Armada név mellett, és ott elérhető a PRO-4X fokozott terepképességű változat. Ennél a 20 colos felnikre 275/60 méretű terepmintás abroncsokat szerelnek, alulra fém védőlemezek kerülnek, a lökhárítók javítják a terepszögeket. A légrugózást a legmagasabb állásba emelve (5,3 cm-rel a normál szint felett) 24,4 cm a hasmagasság, az első terepszög 33°, a rámpaszög 25,5°, a hátsó terepszög 24,5°. Ennél a modellnél nem csak 6, hanem 8 terepprogram áll a vezető rendelkezésére. A Közel-Keleten 65 000 dolláros áron indul a Nissan Patrol 7. generációjának forgalmazása, emellett továbbra is piacon marad a Patrol Safari néven árult 5. generációs változat a 4,8 literes, soros 6 hengeres benzinmotorjával.