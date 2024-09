Több mint 10 millió forintba kerül, de a fogyasztása és az ereje kárpótol - Toyota Yaris 1.5 Hybrid 130 LE teszt

Új vezetéstámogató funkciók

A frissítéssel a Yaris is megkapta a legfejlettebb Toyota Safety Sense csomagot, illetve az azt kiegészítő Toyota T-Mate rendszert. Így a kisautó már megakadályozza a gázpedál téves lenyomásából fakadó véletlenszerű gyorsulást, és elkerüli el az ütközést, ha kereszteződésben kanyarodik be, és szemből jönnek. A ráfutásos ütközést elkerülő, aktív kormányzássegéd már frontális ütközések ellen is véd, továbbá a kocsi automatikusan csökkenti a sebességét, ha a vezető túl gyorsan készül kanyarodni, vagy lassabb járműhöz közelít. Szintén új funkció, hogy parkoláskor vészfékezéssel akadályozza meg a Yaris a véletlen koccanásokat, és az is, hogy figyelmeztető jelzést ad – hogy az utasok ne nyissák ki az ajtót – ha egy jármű vagy kerékpáros érkezik az álló autó mellé (ez feláras). A hátsó ülésen utazókra figyelmeztető rendszer pedig segít megelőzni, hogy véletlenül kisállatot vagy gyermeket felejtsenek a bezárt autóban. Életet is menthet az új vészmegállító rendszer, ha a vezető rosszul lesz vagy egyéb okból cselekvőképtelenné válik. Ha azt érzékeli a kocsi, hogy a vezető egy bizonyos ideig nem nyúlt a kormányhoz, nem fékezett vagy nem gyorsított, akkor kezdetben hangos és vizuális figyelmeztetéseket ad, és ha a sofőr továbbra sem reagál, akkor finoman megáll az autó, bekapcsolja a vészvillogót és kinyitja a zárakat.