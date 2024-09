Újabb veszélyre figyelmeztetnek az utakon: a lehullott falevél úgy csúszhat, mint a hó

Az útburkolatra hullott falevél jelentős mértékben képes megváltoztatni a tapadási viszonyokat. Így falevélrétegre hajtva a járművek fékútja, féktávolsága megnövekedhet, stabilitásvesztés következhet be. Ezért faleveles útszakaszon haladva ügyelni kell a kanyarodásra, valamint a fékezésekre, hiszen ilyenkor a jármű másként viselkedhet. Ha a falevelek átáztak, akkor a kockázat nagyságrendekkel megnő, mert a hóréteghez hasonló módon romlanak a gumiabroncs tapadási jellemzői. A falevelek eltakarhatják a közúti jelzéseket is, továbbá elfedhetik a burkolat hibáit, még a mély kátyúkat is.

Az október és a november a leginkább faleveles hónap, ilyenkor az átlagosnál óvatosabban célszerű közlekedni erdős útvonalakon, valamint fás területek, ligetek környezetében. Az időnként megváltozó tapadási viszonyok miatt ajánlott az alacsonyabb haladási sebesség megválasztása, az óvatosabb kormánymozdulatok alkalmazása, valamint a nagyobb követési távolság tartása.

Fotó: Kreszvaltozas.hu

A csúszás foka számos körülménytől függ: a lehullott falevélréteg vastagságától, nedvességtartalmától, a ráhullott csapadék mennyiségétől. A falevél csúszósságával kapcsolatban több autógyártó is teszteket végzett, a Ford például a belgiumi tesztpályáját borította be falevéllel és súrlódástesztelő eszköz segítségével mérte a csúszás változásának mértékét. A teszt során igazolták, hogy a nedves falevelek legalább annyira csúsznak, mint a hó!

A közutak tisztán tartása az adott út kezelőjének a feladata: mindemellett a lombhullás csúcsán, szeles időben a rendelkezésre álló erőforrásokkal nehezen megoldható a levélmentesítés. Kertvárosias övezetekben tovább nehezíti a munkát, hogy az utóbbi években megfigyelhető egy rossz kertészeti szokás, amely szerint a motoros lombszívókat fordított üzemben lombfúvásra használják: kikergetik a faleveleket a kertből (parkból) a járdára, majd onnan is lefújják az útfelületre. Ez egy nagyon rossz gyakorlat és nem csak magán ingatlanoknál, hanem önkormányzati kezelésűeknél is így tesznek a kertészkedéssel megbízottak. Így nem csak a munkát adják tovább, hanem a közlekedőket is veszélyeztetik - írta a Kreszvaltozas.hu.