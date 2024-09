Veterán autók hívtak a Csavargőzöshöz

Fotó: Németh Levente

– Az idei év a Csavargőzösnél eléggé hullámzó volt, a kánikula nem tett jót a látogatottságnak, mert a hajó annyira felmelegedett, hogy a múzeumba nem tudtuk beengedni a látogatókat – mondta Kopasz Árpád, a csavargőzös múzeum vezetője. – A kinti 35 fok, ami este sem ment 30 alá, bent elviselhetetlen volt és még a klíma sem hűtötte le. Az árvaszúnyogok sem könnyítették meg a dolgunkat, olyan mennyiségben lepték el a hajót, hogy szintén ki kellett hagyni napokat, mert ha beletapossuk a rovarokat a padlóba, újra kell festeni – tette hozzá.

Fotó: Németh Levente

Ezzel együtt is elégedett volt az idei nyárral, hiszen sokan keresték fel a 152 éves gőzhajót.

– Minden évben megszervezzük a gőzcsónak-találkozót, s idén először azt találtuk ki, hogy tegyünk még mellé valamit a szárazföldön is – mondta.

- Adódott az ötlet, hogy veterán autók látogassák meg a 152 éves Csavargőzös Műemlékhajót – tette hozzá Kopasz Balázs, a Balatoni Hajós Kultúráért Egyesület vezetője. A Gurulj ide! rendezvényeken több olyan autó is volt a gőzösnél, amelyekből csak néhány példány tekinthető meg Európában.

Fotó: Németh Levente

A május végi Gurulj Ide! Veteránjármű és Cyclekart találkozóra eljött a speciálisan felkészített kétütemű Wartburg­jával Márta Károly is, aki Vásárhelyi Csabával vágott neki ez év elején a közel 20 ezer kilométeres Budapest–Bamako–Budapest távnak.

- A világon ez az egyetlen kétütemű Wartburg, amivel saját erejéből eljutottak Magyarországról Sierra Leone-ba, és szerencsésen vissza is érkeztek – hívta fel a figyelmet.

Koszorus Rita / sonline.hu