Villanyautónak álcázzák a VW óriási benzines SUV-jét

Fotó: Volkswagen / MIIT

Piactól függően Atlas és Teramont néven forgalmazza a Volkswagen a legnagyobb, több mint 5 méter hosszú, az MQB alapra épülő szabadidő-autóját, amelynek új generációjának megjelenését a kínai SAIC-VW vegyesvállalat jóvoltából ismerjük. A villanyautókról ismert nagy sík felületek, süllyesztett kilincsek jellemzik az elődnél 6 centivel hosszabb (5158 mm) karosszériát, a tengelytávolság változatlanul 2980 mm. Az R Line megjelenésnél a lökhárító-betétek jóvoltából X-arcot kap a szabadidő-autó. Itt is összekötik a lámpákat, de nem folyamatos LED-csíkkal, hanem több szegmensből álló világítással.

Fotó: Volkswagen / MIIT

A letisztult megjelenés ellenére műszakilag nincs változás, továbbra is benzinmotorokkal készül a Volkswagen Teramont Pro, elektrifizációnak nyoma sincs. A 2,0 literes turbómotort továbbfejlesztik, a 450TSI jelzés 272 lóerős teljesítményt jelent, amihez rögtön adják a 4Motion összkerékhajtást is; várhatóan eltűnik a kínálatból a 2,5 literes V6-os biturbó. Észak-Amerikában is ezt a megjelenést veszi át a 2026-os VW Atlas, arrafelé várhatóan plug-in hibrid hajtással is megvásárolható lesz majd a 3 üléssorral rendelkező típus.