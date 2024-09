Jason Stathamet hiába vártuk, de az új Transporter nélküle is elvitte a show-t

Volkswagen Caravelle, Multivan és ID.Buzz

Fotó: Volkswagen

Az utóbbi években alaposan kibővült a Volkswagen kisbuszok kínálata, hiszen a nagy Crafter mellé 2022-ben megjelent a tisztán elektromos lifestyle-busz, az ID.Buzz (személy- és áruszállító kivitelben, akár hosszú tengelytávval is), és egy évvel korábban bemutatkozott a Multivan is, amely a személyautós alapokra (MQB platform) épül, így nincs belőle áruszállító változat. De fél mérettel nagyobb új Transporterre így is nagy szükség volt, és az első benyomások alapján a Volkswagen nem döntött rosszul, amikor a Fordot választotta technológiai partnerének.

Minden irányban nagyobb lett

A Ford Transit Custom oldalról ugyanúgy néz ki, mint a Transporter

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

A rövid változat esetében

a hossz 15, a tengelytáv 10 centivel, a raktér mérete bő fél köbméterrel bővült

a közvetlen elődhöz, a 2019-ben érkezett T 6.1 jelzésű, frissített Transporterhez képest. A karosszéria hossza már 5,05 és 5,45 m, tengelytávja 3,1 és 3,5 méter, míg a maximális rakodási térfogata 5,8 és 9 köbméter lehet (utóbbihoz a magasabb tető is kell). A teherautó változat a korábbi 1200 helyett már 1330 kg hasznos terhet is képes szállítani, és 2500 helyett már 2800 kg-os utánfutót is húzhat, de a képességei hajszálnyival így is elmaradnak a Fiat Ducatóétól.

A hosszabb tengelytávú modell esetében a raktér hossza több mint 3 méter. A képen a terepes PanAmericana változat

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Karosszériaváltozatok széles választéka áll a Transporter-vásárlók rendelkezésére, akárcsak a Ford Transit/Tourneo Custom esetében. Egyszerű, lemezelt oldalfalú kisteherautóként, „Plus” kisteherautóként (ülések a második sorban is, különböző válaszfalak), személyszállító Kombiként (ablakos kivitel két üléssorral, különálló hátsó ülésekkel) és platós felépítménnyel, hosszú tengelytávval rendelkező duplafülkés kivitelben is meg lehet majd vásárolni a Transportert. A személyszállító kombi és a hátsó ablakok nélküli kisteherautó változat opcionálisan magas tetővel és hosszú tengelytávval is rendelhető.

A kerékdobok közötti legnagyobb szélesség 148 mm-rel, 1392 mm-re nőtt

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Caravelle-nek ezúttal is a igényes kivitelű, különálló ülésekkel rendelkező, oldal- és függönylégzsákokkal szerelt, személyautós hangulatú (feketére maszkolt B-oszlop és C-oszlop) mikrobusz-változatot hívják, amelyet személyszállításra terveztek, például reptéri shuttle-járatnak, üzleti tárgyalóbusznak vagy jómódú nagycsaládosok autójának. Ez szintén rendelhető hosszú tengelytávval, hogy a kilenc személy csomagjai is elférjenek benne.