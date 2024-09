WRC: Akropolisz Rali, a szezon legnehezebb versenye

Fotó: Amber PR

Egy hónapos pihenőt követően frissen, üdén állnak rajthoz a hétvégén a ralicsapatok, a szezon egyik legkeményebb raliján, az Akropolisz Ralin. A Rali Világbajnokság Görögországban kezdi meg az őszt, ami azért ezen a helyszínen még inkább nyárias körülményeket fog jelenteni. A májusban kezdődött murvás sorozat hatodik és egyben legdurvább, nagyon gyors fordulója következik a hétvégén. A csapatok idén sem bíztak semmit a véletlenre, az Akropolisz Rali előtt két héttel, augusztus közepén elutaztak a helyszínre tesztelni.

Fotó: Akropolis Rally

Még mindig Thierry Neuville vezeti az egyéni ponttáblát, de előnye nem behozhatatlan a szezon hátralévő négy versenyén. Öten is pályáznak az egyéni világbajnoki címre, így a belga pilótának koncentráltnak kell maradnia, ha szeretne végre hozzájutni első rali világbajnoki címéhez. Régóta vár erre, így célja nem is lehet más, mint nagyon vigyázni az autójára ezen a kegyetlen megmérettetésen, és persze fenntartani vezető helyét. Ez nem lesz egyszerű, hiszen az ilyen murvás ralikon az első helyről rajtoló van a legkedvezőtlenebb pozícióban, hiszen ő söprögeti az utat a mögötte jövők előtt.

Fotó: M-Sport

Két éve már megízlelhette a görögországi győzelem ízét a Hyundai élmenője, de tavaly nagyon peches volt. Bár egy ideig vezette a ralit, de a köves-sziklás utakon végül elvérzett. „Az Akropolisz Rali nagyon nehéz és hosszú verseny. Az autóban nagy forróság van és az utak rendkívül töredezettek. A szakaszok folyton változnak és emiatt sokfajta kihívással kell szembenéznünk. A sikeres hétvége kulcsa a jó teljesítmény, a precízió és a jó autóbeállítás. Az erős abroncsok is elengedhetetlenek lesznek. Még mindig vezetek a világbajnokságban, így fontos lesz, hogy annyi pontot gyűjtsünk, amennyit csak lehetséges anélkül, hogy túl sok kockázatot vállalnánk, vagy túltolnánk a hétvégét” – szögezte le a 36 éves autóversenyző, aki a sok nehézség ellenére az Akropolisz Rali rajongója.

Fotó: Hyundai

Neuville legnagyobb kihívója Sebastien Ogier lesz, aki ezen a ralin is elindul, hiszen esélyes a világbajnoki címre. Tavaly neki is peches versenye volt Görögországban, kiesett, de az első két helyet azért elhozta két toyotás csapattársa, Kalle Rovanpera és Elfyn Evans. Mindig rekordszámú a nevezés az Akropolisz Ralira, nagyon kedvelt ez a verseny. Ennek ellenére Kalle Rovanpera ezúttal nem áll rajthoz a hétvégén. Nem is kell neki, hiszen hatodik az egyéni ponttáblán és ez idő alatt más kihívásokat keres a finn tehetség.