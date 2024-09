WRC: Chilében záródik a murvás sorozat

Fotó: Hyundai Motorsport

A május óta tartó murvás maraton utolsó fordulójához érkezünk meg a hétvégén. Szokás szerint itt is az elsőként rajtolók hátrányban lehetnek a később rajtolókkal szemben. Az útsöprögetés itt is kellemetlen feladat lesz az élen haladók számára, elsősorban a világbajnokságban vezető Thierry Neuville számára. Május helyett szeptember végén-október elején kerül megrendezésre ez a rali, az ilyenkor szokásos 15-17 fokos nappali hőmérséklettel. A déli féltekén lévő tavaszi időjárás hozza magával az esőzések esélyét.

Fotó: McKlein / Toyota GAZOO Racing

Két héttel ezelőtt az Akropolisz Rali dobogóján csak a Hyundai autóversenyzői álltak, s a csapat innen szeretné folytatni Chilében. Mivel a hétvégén is murván csapatják majd, magabiztosak abban, hogy tartani tudják a csapatok jó formájukat az utolsó idei murvás megmérettetésen. „A szakaszok sokat változnak. Nagyon élveztük a vezetést és a dobogón végeztünk tavaly. A defekt kockázata magas, ezért fontos a rajtolási sorrend. A fő cél, hogy megtartsuk előnyünket a világbajnokság élén”– szögezte le Thierry Neuville, aki elsőként rajtol majd el a dél-amerikai ralin.

Fotó: M-Sport

A Toyotának azért lesz ehhez pár szava. Tavaly bár nem nyert Chilében, de mégis a dél-amerikai országban ünnepelhette gyártói világbajnoki címét. Ahogy akkor is, most is beveti nagyágyúit. Kalle Rovanpera és Sebastien Ogier is harcba száll a távoli ralin. A csapatvezető, Jari-Matti Latvala, elmondta, hogy mindent beleadnak a hátralévő három versenyen annak érdekében, hogy megvédjék a Toyota világbajnoki címét. Az utóbbi három évben a Toyota vihette haza a gyártói győztes trófeát, de most lehet 2020 után ismét a Hyundaijé lesz. Nyáron ugyanis 35 pontos hátrányt szedett össze a Toyota a Hyundaihoz képest. „Harcolunk tovább. Nem veszítjük el a kedvünket, és raliról ralira küzdve megnézzük, hogy alakul a vége”– nyilatkozta Latvala.

Fotó: Amber PR

A rali

A 2024-es Chile Rali csütörtöktől vasárnapig tart, s a 16 gyorsasági szakasz összesen 306,94 km hosszú lesz. A rali főhadiszállását ezúttal is a fővárostól, Santiagótól, 500 km-re délre található Concepciónban rendezik be. Az ünnepélyes rajt csütörtök este veszi kezdetét Concepciónban, mielőtt a mezőny elindulna a háromnapos megmérettetésre a vadabb régió ligetes területein, közepesen gyors gyorsasági szakaszokon. A technikás és gyors ívelt utak nagy kihívást jelentenek idén is a versenyzők számára. A szombati lesz a leghosszabb nap a maga 139,2 km-es hosszával, majd vasárnap két szakaszt teljesítenek a csapatok kétszer szervizelési lehetőség nélkül és a Bio Bio 2 Wolf Power Stage-el ér véget a rali.