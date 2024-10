24 karátos arannyal bevont DB5 modellel ünneplik a 60 éves James Bond Goldfinger filmet

Fotó: Agora Models

Október 5-én lesz 60 éve, hogy bemutatták a mozikban a Goldfinger című mozit, amelyben James Bond társa az Aston Martin DB5-ös. A jeles évfordulóra időzíti az Agora Models az ünnepi autóját, a James Bond sorozaton belül kínált 1:8-as méretarányú Aston Martin DB5-öst ugyanis bearanyozzák! A St Paul's Mint nevű ékszerész szakemberei vonják be 24 karátos arannyal az 569 mm hosszú modellautót, arra természetesen ügyelnek, hogy a kémextrák (katapultülés, golyóálló lap, pörgő rendszámtábla, satöbbi) az extra bevonat után is működőképesek maradjanak.

Fotó: Agora Models

A James Bond mozikat készítő EON Productions jóváhagyásával készülő 60ldfinger Aston Martin DB5-ösből mindössze 7 darab számozott példányt készítenek, és nagy érdeklődésre számítanak, ezért előre kell regisztrálnia annak, aki vásárolni szeretne egy-egy példányt. A rend kedvéért a vételár 24 990 font, ebből 9900 fontot rögtön be kell fizetni október 5. után, a fennmaradó összeget pedig akkor, amikor előreláthatóan 2025 nyarán megkapja autóját a megrendelő. A mintegy 500 alkatrészből összeállított modellhez egyébként extra védelmet nyújtó kiállítódobozt is mellékelnek, illetve adnak hozzá egy, az eredetinek megfelelő Silver Birch ezüst fényezésű karosszériát is arra az esetre, ha az ügyfél netán az eredeti megrendelésre szeretné visszaépíteni autóját.