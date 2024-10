30 év után búcsúzik az Outback Japánból

Fotó: Subaru

Még jóval a szabadidő-autó divathullám előtt járunk, amikor a Subaru 1994-ben piacra dobta az első terepkombiját, a Legacy Outback azóta meghatározó eleme a japánok választékának. De már nem sokáig, mert a 30th Anniversary limitált szériával nem csak az elmúlt 3 évtizedet ünneplik, hanem egyben elbúcsúztatják is az autót a hazai piacról.

Fotó: Subaru

Kétszínű a megjelenés, tehát a karosszériára szerelt műanyag burkolatok, védőlemezek és tetősínek is feketék, ahogy a felnik és a külső tükrök is ilyen fényezést kapnak. Az utastérben fekete/elefántcsont színű valódi bőrkárpit teszi különlegessé a hangulatot, az első ülések fűthetőek és szellőztethetőek, a vezető még állítható párnahosszt is kap. Mindezt megfejelik a 11 hangszórós Harman Kardon hifivel, az STI által szállított lengéscsillapítókkal. A karosszéria külsejére visszafogott jelvényeket ragasztanak, az ajtókárpitra arany cérnával hímezik rá a limitált szériára utaló feliratot.

Fotó: Subaru

A Subaru Legacy Outback 30th Anniversary változatából 500 példányt készítenek, a motortérben az 1,8 literes turbómotor (177 LE) található, ami CVT váltón keresztül hajtja a kerekeket. A limitált széria ára Japánban 5 millió jen, a márkakereskedésekben jelentkező vásárlójelöltek közül sorsolással választják ki azokat, akik ténylegesen hozzájutnak 1-1 példányhoz, az autók kiszállítása 2025 áprilisában indul.