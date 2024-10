44 000 szín közül választhat a Rolls-Royce Ghost vásárló – és lehet kérni egyedi árnyalatot is

Fotó: Rolls-Royce / Tom Bunning

Javítottak a pezsgőhűtőn is, miután több sommelier-vel konzultáltak, megállapították, hogy a non-vintage pezsgő ideális tálalási hőmérséklete 6°C, míg a vintage pezsgőé 11°C, ezért a felfrissített modellnél már lehet választani, melyik hőmérsékleten dolgozzon a hűtő.

Továbbra is a 6,75 literes V12-es biturbó hajtja a Rolls-Royce Ghost limuzint, a teljesítményadatok változatlanok, tehát alapesetben 571 LE/850 Nm a teljesítmény, a sportosabb hangolású Black Badge modellben már 600 LE/900 Nm a produktum. Finomítottak a légrugózás működésén, az ígéret szerint úgy lett kényelmesebb a haladás, hogy javult a vezethetőség is. Ahogy eddig, úgy a jövőben is választható a 170 mm-rel nyújtott Extended karosszéria.