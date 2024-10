5 másodperccel lett gyorsabb saját magánál a Mercedes-AMG One a Nürburgringen

Fotó: Mercedes-Benz AG

Amikor a Mercedes-AMG One 2022 novemberében beállította a sorozatgyártású autók Nürburgring-körrekordját, közel se voltak ideálisak a körülmények, a több mint 20 kilométeres pálya több pontján nedves volt az aszfalt. Azóta Maro Engel már megtanulta megfelelően használni az energiavisszatermelést is – a mostani rekorddöntésnél a inkább ezzel lassított, hogy legyen energiája az újbóli gyorsításhoz –, és most ideális időjárási körülmények között próbálkoztak a rekorddöntéssel.

Fotó: Mercedes-Benz AG

Szeptember 23-án este 6:56-kor indult a rekordkísérlet, 15°C-os levegő- és 20°C-os aszfalthőmérséklet mellett, az aszfaltcsík végig száraz volt, ideális tapadást nyújtott. Az új rekord 6:29.09, ezzel a Mercedes-AMG One az első sorozatgyártású autó, ami 6 és fél percnél hamarabb teljesítette ezt a kört.