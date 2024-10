A legrosszabb utakat is kisimította - 50 éves a legendás Citroen CX

Forrás: Citroën

Aerodinamikus vonalvezetésén túl, amelyre a CX név is utal, a belső formatervezést is alapos kutatás előzte meg. A legemblematikusabb elem kétségkívül a félhold alakú műszeregység, amely egy hajó módjára ringatózik a műszarfalon. A tervezők az ergonómiáról és a passzív biztonságról sem feledkeztek el. Először is, a vezetéshez elengedhetetlen funkciók, így a fényszórók, a jelzőlámpák, az ablaktörlők és a kürt vezérléséhez egy pillanatra sem kellett levenni a kezet a kormányról. A borítások és a belső tér minden eleme sima és áramvonalas volt. 1974-ben jelentős újdonságnak számítottak a visszahúzható első biztonsági övek is.

A CX különleges tulajdonságai természetesen nem maradtak észrevétlenek:

1975. január 29-én elnyerte az európai szaksajtótól az Év Autója címet.

1975 júniusától a CX megörökölte a Maserati-motoros SM híres, Diravi fantázianévre keresztelt kormányszervóját. Ez a rásegítés mértékét mindig az autó sebességéhez igazította és a vezetési körülményektől függetlenül kivételes kormányozhatóságot biztosított, száraz, nedves, havas időben is, a sebességtől függetlenül. Ez a technológia eredetileg opciós volt, később azonban már a teljes termékcsaládban alapfelszereltségnek számított.

Folyamatos fejlődött a technikája

Az évek folyamán a CX folyamatosan fejlődött: olyan újításokkal és technikai megoldásokkal gazdagodott,

amelyek fél évszázaddal később már „alapnak” számítottak. Néhány példa ezekre az újításokra: