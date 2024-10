A GT-R technikás Nissan Juke R építői most a tökéletes Porsche 911-est követték el

Fotó: RML Group

Ha éppen nem Ferrari klasszikust modernizálnak, vagy épp a Nissan megrendelésére Juke karosszériát húznak rá a GT-R alapjára, akkor a brit RML Group nevű műhely különleges mérnöki projekteken dolgozik immár 40 éve – motorsport-tevékenységük egészen 1979-ig nyúlik vissza. A születésnapra valami igazán különlegessel készültek, elkészítik a szerintük tökéletes Porsche 911-est, egészen pontosan a most bemutatott RML P39-ből készítenek egy 10 darabra limitált szériát 40 SE néven. Egy 911 Turbo S-t kell feláldozni egy ilyen autóhoz, amelynél lecserélik a karosszériát karbonból sütött darabra, 100 mm-rel kiszélesítik a nyomtávot és 25 mm-rel megnyújtják a tengelytávolságot, hogy stabilabb legyen a haladás.

Fotó: RML Group

Aktív aerodinamikai elemeket használnak elöl és hátul – a hátsó szárnynak DRS-funkciója is van, azaz gombnyomásra alacsony légellenállás módba billen –, különösen könnyű felniket használnak. A vásárló kérhet Track Csomagot (állítható hasmagasság, hátsó ülés helyén bukókeret, 4 pontos övek) és Performance Csomagot (a motorteljesítmény növelése akár 912 LE/1000 Nm-re). Az RML P39 40SE modellnél mindkét csomag ott van a fedélzeten, azt kiegészítik még RML Ruby Red fényezéssel, és passzoló belső kialakítást is adnak. Az RML P39 átépítés ára 495 000 font, és a vevőnek ezen felül még a kiindulási alapot jelentő Porsche 911 Turbo S-t is adnia kell, a 40SE változat árát nem árulták el.