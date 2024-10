A Jaguar bicskája beletört, Ian Callum megcsinálta a CX-75-ös sportkocsit

Fotó: Callum

Ian Callum még a Jaguarnak dolgozott, amikor csapatával együtt megtervezték a CX-75 tanulmányt, amelyet a márka kínálatát megkoronázó szuperautónak szántak, csak aztán anyagi okokból nem lett semmi a sorozatgyártásból, noha azzal kapcsolatban pozitív döntés született még 2011. májusában. Nem ment egyenesen a süllyesztőbe a projekt, hiszen a Williams Advanced Engineering a Spectre című James Bond mozi számára épített néhány kaszkadőrautót. Ezek közül a 001-es alvázszámú egy gyűjtőhöz került, aki az időközben saját cégét vezető Ian Callumot kérte meg annak felrendszámozására.

Fotó: Callum

Az egyedi csővázra épülő, a Jaguar 5,0 literes kompresszoros V8-as blokkját használó autón több száz módosítást – E jelű lámpák, üvegablakok, katalizátor beépítése, stb. – kellett végrehajtani, de sikerült forgalomba helyezni az autót. Most Ian Callum még tovább ment, és az egykori kaszkadőrautóból már egész autószerű járművet faragtak, ehhez több hónapon át dolgoztak a konstrukción. Az összes burkolóelemet megigazították, így már egyenletesek és minimálisak az illesztési rések, Willow Green színre fényezték át a karosszériát, rendes ajtótömítéseket építettek be, amelyek kint tartják a szelet és a nedvességet. Erre már csak azért is szükség volt, mert végre rendes belső teret is kapott az autó műszerfallal, elektromosan állítható ülésekkel és kárpitozással együtt.

Fotó: Callum

A motorindító kapcsoló a tetőpanelen került elhelyezésre, analóg műszerek vannak a vezető előtt, a középkonzolon 3 képernyőt is tartalmazó tekerőt is elhelyeztek a kényelmi extrák – szellőzés, rádió – vezérlésére. A kormánykereket egy alumíniumtömbből esztergálták, majd azt is bebőrözték. Több fontos változás történt a technikában, például 7 fokozatú duplakuplungos váltót építettek be, az első tengely hidraulikus emelőrendszert kapott, amivel könnyebben leküzdhetőek a fekvőrendőrök. Aktív aerodinamika is van, a hátsó légterelő 60 km/órás tempó felett nyílik ki, javítva a stabilitást, illetve erős fékezésnél „légfékként” működik. Ian Callum ezzel befejezettnek tekinti a Jaguar CX-75-ös projektet, amelyre eddig karrierjének elszalasztott lehetőségeként tekintett.