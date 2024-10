A James Bond film főgonosza, Auric Goldfinger ma ilyen Rolls-Royce Phantommal furikázna

Fotó: Rolls-Royce

És ezek után is vannak még tényleg fényűző/rongyrázós részletek. Az első ülések közötti konzolt átalakították, ott egy rejtett „garázst” alakítottak ki, amiben egy tömör, 18 karátos aranyból készített stilizált Phantom lakik – természetesen passzoló megvilágításban. Arannyal bélelték ki a kesztyűtartót, a lehajtott fedélen olvasható egy idézet Auric Goldfingertől, hogy miért is olyan nagyszerű az arany. A légbefúvók, a küszöbborítások, de még az alvázszám-plakett is 24 karátos arany bevonatot kapott, a Rolls-Royce még arra is odafigyelt, hogy a Phantom Goldfinger egyedi járműazonosítójának utolsó három számjegye 007 legyen.