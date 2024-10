A James Bond-partnerséget ünnepli az Aston Martin DB12 Goldfinger Edition

Fotó: Aston Martin / DOMINIC FRASER

Amíg az Agora Models 24 karátos arannyal bevont modellautót készít a Goldfinger mozi 60. évfordulójára, a gyár ennél csak hajszálnyival visszafogottabb. A Q by Aston Martin műhelyben az egyedi fényezés mellett számos apró részlettel emlékeznek meg a James Bond filmekkel idestova 60 éve – kisebb-hosszabb szünetekkel - meglévő együttműködésre. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ennek köszönhetjük a márka létezését, hiszen az évek alatt számos befektető látott fantáziát a mozivásznon is jelen lévő brit manufaktúrában.

Az Aston Martin DB12 Goldfinger Edition természetesen a Silver Birch színű fényezést kapja, a 21 colos felnik gyémántpolírozást kapnak, a sárvédőn lévő betétek krómozottak. Az utastérben a sportüléseket borító bőrkárpitot olyan mintával varrják, ami James Bond öltönyeire utal. Az ülések közötti konzolon lévő kapcsolókat 18 karátos arannyal vonják be, a karbon betétekbe arany szálakat szőnek. A vezetőoldali árnyékolón jelenik meg a Kőr 8-as kártya, amely a Goldfinger filmben jut szerephez.

Az Aston Martin DB12 Goldfinger Edition vásárlói a különleges autó mellé még egy jelentős ajándékcsomagot is kapnak. Az egyedi porvédő takaró és a slusszkulcsot rejtő díszdoboz mellett Silver Birch fényezésű modellt kanpak, 35 mm-es filmen rögzítve mellékelik a Furka Pass-on forgatott jelenetet, és az Aston Martin Magazine újság 60 példányban nyomott különszámát is beleteszik az autó megjelenését utánzó egyedi táskába. Egy másik táskában adják a 2007-es Champagne Bollingert, amihez rögtön 4 pezsgőspoharat is adnak. Műszakilag nincs változás, a 4,0 literes V12-es biturbó 680 LE/800 Nm teljesítményű.