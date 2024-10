A parkolás és az emelkedők idegesítik legjobban a kezdő magyar autósokat

Mikortól nevezhetjük magunkat gyakorlott sofőrnek és mi az, amikor még az is elbizonytalanít bennünket, ha indexelni kell? A Magyar Suzuki arra volt kíváncsi, milyen fázisokon mennek keresztül a magyar autóvezetők, mi okozta számukra a legnagyobb nehézséget a jogosítvány megszerzéséig és mely helyzetek azok, amelyek még most is elbizonytalanítják őket.

A válaszadók nagy része (77%) elégedett volt az oktatójával, hiszen mindent megtanított neki, amire szükség volt a jogosítvány megszerzéséhez, de a válaszadók 8 százalékával ingerült és türelmetlen volt az oktatója, vagy oda sem figyelt rá a gyakorló órákon. A türelmetlenség egyébként is fontos attitűd, amellyel nap mint nap találkozunk az utakon, függetlenül attól, hogy miként veszünk részt a közlekedésben. Az autósok csaknem fele szembesült ezzel, amikor vezetni tanult. Túlnyomó többségét nyomasztotta egy egyébként is stresszes helyzetben és volt, aki még nehezebben élte meg ezt a szituációt (64,9%). Szerencsés az, aki viszont el tudott vonatkoztatni ettől gyakorlás közben (21,4%), bár őt is zavarta a felé irányuló türelmetlenség. Akadt persze, akit egyáltalán nem érdekelt ez a viselkedés (13,7%).

Hogy kinek, mi okoz nehézséget vezetés közben, függhet a személyiségtől, a sofőr érzéseitől, az autó képességeitől, vagy akár a körülményektől is. Vannak azonban olyan helyzetek, amelyek a kezdőket és a gyakorlott sofőröket is kihívások elé állítják. A parkolás minden életszakaszban tud nehézséget okozni, akár párhuzamosan (tanulók esetében 44,2%, gyakorlottaknál 36,8%) akár tolatva tesszük ezt (tanulók 39,9%), de az emelkedőn megállás és elindulás is mumus sokaknál (tanulóknál 34,9%, gyakorlottaknál 21,6%).

De míg egy tanulónak kellemetlen érzetet jelent a jobbkéz-szabály alkalmazása, vagy megfordulni hátramenet beiktatásával, szlalomozni, adott távolságon belül gyorsítani, vagy fékezni, addig a tapasztalat megszerzésével más típusú helyzeteket jelöltek meg a sofőrök. Itt már tetten érhető az, hogy egy gyakorlott sofőr egyre komplexebb helyzetekben találja magát a közúti közlekedésben. Nem véletlen, hogy a jogosítvány megszerzése után már inkább a szűk helyen visszatolatás, a havas, esős időben vagy éjszakai vezetés, az előzés, de akár az autópályán, külföldön történő közlekedés jelenthet nehézséget. A közlekedési szakértők szerint sokat segíthet, ha olyan szituációkat is begyakorlunk, amelyekkel tanuló vezetőként nem volt alkalmunk találkozni és veszünk akár pótórákat vagy felkeresünk egy vezetéstechnikai tréninget. Mégis, a megkérdezettek csaknem 60 százaléka azonnal egyedül kezdett vezetni és még a T-betűt sem tette ki az autójára (76,3%).