Ahová megyünk, nincs szükség karosszériára – mondták a Hyundai N mérnökei

Fotó: Hyundai

Az elektromos hajtásé a jövő, amivel a nagy teljesítményű modellekre specializálódott Hyundai N almárka is tisztában van, az Ioniq 5 N-nel már be is bizonyították, hogy felkészültek az átállásra. Azonban még rengeteg munka van, amelynek elvégzésére most megépítették az RN24 elnevezésű gördülő laboratóriumukat, amely az Ioniq 5 N technikáját és a WRC-raliautó által inspirált felfüggesztést kap – és más semmit.

Fotó: Hyundai

Karosszéria nem kell, mert a hajtás komponenseit vizsgálják, így csupaszon hagyták a bukókeretet. A komponensek minimális átalakításával sikerült megtartani a Hyundai Ioniq 5 N hajtását (650 LE rendszerteljesítmény, 84 kWh kapacitású akkumulátor), miközben 340 mm-rel csökkentették a tengelytávolságot – ez azért volt fontos, mert a jövőben kisebb méretű villanyautóknak is lesz majd N változata. A raliautó-rokonság a felfüggesztés mellett még ott is tetten érhető, hogy a vezető saját magának állíthatja a hajtáson belül például a teljesítményelosztást, a fékenergia-visszatermelés mértékét, a gázreakciót.

Fotó: Hyundai

A hajtás fejlesztésén kívül a mesterséges menethangra is nagy figyelmet fordítanak majd a Hyundai RS24 esetén, például az Ioniq 5 N -hez képest 2 extra hangszóró is van, amelyek a hátsó kerékjáratot használják rezonátornak. A 19 colos flenik az elantra N-ről származnak, a légterelők a Hyundai TCR versenyautójáról, amit 3D-nyomtatással készült merevítőkkel láttak el. A karosszéria hiánya ellenére a Hyundai RN24 tömege 1880 kg, de a 650 lóerős rendszerteljesítménnyel így is kevesebb, mint 3,4 másodpercig tart a 0-100 km/óra gyorsulás – ez leginkább az épp használt abroncstól és talajtípustól függ...