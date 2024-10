Áldását és a papaja-narancsot adta a McLaren erre az 1973-as Plymouth Barracudára

Fotó: Ebay

Lando Norris vezette ki a csapat egyik szponzora, az Ebay aukciós weboldal által az oldalon elérhető alkatrészek segítségével modernizált 1973-as Plymouth Barracudát a US Grand Prix versenynek helyt adó Circuit of the Americas versenypályára. A hétvégén a rajongói zónában lesz megtekinthető a versenyistálló jellegzetes, papaja-narancs színére átfényezett izomautó, amelynek az építése még nem ért véget – várják a szavazatokat, hogy milyen kerekeket és egyéb módosításokat hajtsanak végre.

Fotó: Ebay

Ami van: nem csak elöl építettek be modern Mopar rugóstagot, de a hátsó laprugókat is csavarrugókra cserélték Mopar készlet segítségével, körben tárcsákat használó nagy teljesítményű Wilwood fékrendszert építettek be. Az 5,6 literes V8-as blokk teljesítményét új leömlőkkel és kipufogórendszerrel optimalizálták. A vezető klasszikus, fa karimás sportkormányt markolhat és kagylóülésben foglalhat helyet, modern darabokra cserélték a fényszórókat és a hátsó lámpákat.