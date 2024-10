Ettől az Auditól már retteghet a 3-as BMW – Audi A5 menetpróba

Az MHEV plus hibrid rendszer hajtáslánc-generátornak hívott 24 lóerős villanymotorja a váltó kihajtásához kapcsolódik, és önállóan is képes hajtani a kocsit

Kép: Audi

Egyébként annak ellenére, hogy a fékpedálnak nincs mechanikus kapcsolata a hidraulikus rendszerrel, és hogy sok esetben csak a villanymotor fékez, a fékpedál érzete kimondottan jó és feszes, és a nyomáspontja is pontosan érezhető, továbbá az sem hátrány, hogy vészhelyzet esetén 0,15 mp alatt felépül a maximális fékerő. Az Audi védjegyének számító Quattro összkerékhajtás sem úszta meg változtatás nélkül: már csak a Quattro Ultra rendszer rendelhető (kb. 950 ezer forintért), amelyben központi mechanikus differenciálmű helyett egy elektromosan vezérelt tengelykapcsoló található, amely kizárólag akkor vonja be a hátsó tengelyt is a hajtásba, ha szükséges.

A műszerfal teljes szélességében végigfutó „dinamikus interakciós fény” alapvetően a hangulatfényt biztosítja, de az irányjelzést is mutathatja futófénnyel, és pirossal különféle veszélyekre (ráfutás, hátulról érkező kerékpáros stb.) is figyelmeztethet

Fotó: Audi

Ott volt a menetpróbán a

30 millió forintos alapárú S5

is, de sajnos lemaradtunk a vezetéséről, mert a kollégák nem vitték vissza időben a csereállomásra. A BMW M340i és a Mercedes-AMG C 43 ellenfeléről annyit érdemes tudni, hogy az elődjével ellentétben csak benzinmotorral kapható Európában is: a háromliteres, turbós V6-os teljesítménye 354-ről 367 lóerőre, a nyomatéka 500-ról 550 Nm-re emelkedett, és ehhez jön még 24 lóerő a széria MHEV plus hibrid rendszertől. Szintén alapáron jár a Quattro-hajtás a hátul nyomatékvektorozó Sport differenciálművel, a korábbi nyolcfokozatú Tiptronic automatát viszont hétfokozatú duplakuplungos S-tronic váltóra cserélték. Az üresen 1,95 tonnás sportlimuzin/sportkombi 4,5 másodperc alatt gyorsul fel 0-100 km/h-ra, az átlagfogyasztása (WLTP) mégis csak 7,4-8,0 liter.