Az 1275 lóerős McLaren W1 gyorsabb, mint a Speedtail és fürgébb, mint a Senna

Fotó: McLaren

Csak puszta formaság a McLaren W1-es most megejtett bemutatója, hiszen a mindössze 399 példányban készülő öntöltő hibrid szuperautó összes példányát már előre értékesítették úgy, hogy vételáraként „nagyjából 2 millió fontot” jelöltek meg – a számlán szereplő végösszeg attól függ, milyen szolgáltatásokat kér az ügyfél a Bespoke műhelytől, tehát egy kicsit lefelé, és felfelé nagyon el lehet térni ettől. Az említett összegben benne van a 4 éves garancia-időszak alatt a karbantartás is, az akkumulátorra 6 év garanciát vállalnak.

Fotó: McLaren

Ezért az összegért a McLaren eddigi leggyorsabb és legfürgébb, rendszámos autóját kapja az ügyfél, amit okos aerodinamikával és felfüggesztéssel érnek el – no meg a márka eddigi legnagyobb teljesítményű hajtásával. Itt debütál az MHP-8 kóddal rendelkező, új fejlesztésű, teljesen alumínium V8-as biturbó, amely 3988 köbcentis lökettérfogattal és a korábbi blokkhoz képest nagyobb furattal és kisebb lökettel rendelkezik – pörgősebb az új motor, aminek 9200/perc a leszabályozási fordulatszáma. Felkészítették a versenypályákon fellépő extrém gyorsulásokra is a száraz karteres olajozási rendszert, amely változó szállítási kapacitású olajszivattyút használ. A motor számára van egy alacsony hőmérsékletű kör – közúti közlekedés – és egy nagy hőmérsékletű kör – versenypályás használat –, külön hűtőkört kapott a hibrid rész, a váltóolaj. A korábbi M840T blokkhoz képest 55 mm-rel rövidebb az új erőforrás, amelyet 3°-kal előredöntve építenek be – az aerodinamikai mérnökök kérése volt ez, hogy több hely legyen a diffúzornak.

Fotó: McLaren

A McLaren W1 benzinmotorjának 928 lóerő a teljesítménye, nyomatéka 900 Nm – az előző motorhoz képest 30%-kal magasabb a nyomaték már 2500/perces fordulattól kezdve, és ehhez még hozzájön a hibrid segítség a maga 347 LE és 440 m teljesítményű hajtómotorjával. A rendszerteljesítmény 1275 lóerő és 1340 Nm (4500-5000/perc) addig a pár pillanatig, amíg az 1,348 kWh kapacitású akkumulátor bírja szusszal. Plug-in hibrid modellről van szó, hiszen külső forrásról is tölthető a telep, 22 percig tart konnektorról 80%-ra feltölteni azt, és aki nagyon akarja, akár 2 km-t is meg tud tenni elektromos módban. A benzin- és a villanymotor is egy új fejlesztésű, 8 fokozatú duplakuplungos váltóba hajt be, amelynek nincs hátramenete – a villanymotorral tolat a W1-es – és elektronikus szabályozású önzáró differenciálmű is van benne. A hibrid rendszer villanymotorja indítja a belső égésű motort, ezzel is megspórolnak pár kg-ot. A McLaren mérnökei addig dolgoztak a hajtáslánc hangolásán, amíg sikerült elérni a csak hátsókerékhajtású szuperautók között kiemelkedőnek számító gyorsulási értékeket: 0-100 km/óra 2,7 másodperc, 0-200 km/óra 5,8 másodperc, 0-300 km/óra 12,7 másodperc. Elektronika korlátozza a száguldást 350 km/órás tempónál. A rend kedvéért a szabványos átlagfogyasztás 13,4 l/100 km, a benzintank 62 literes. A lassulásról karbon-kerámia fékrendszer gondoskodik elöl 6, hátul 4 dugattyús nyergekkel és 390 mm átmérőjű tárcsákkal, 200 km/óráról 100 méter, 100 km/óráról 29 méter a fékút hossza.