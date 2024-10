Az AC Cobra után az AC Ace is feltámadt

Fotó: AC Cars

A brit AC Cars nevű márka tavaly mutatta be a modern elvárásokhoz alakított Cobra roadsterét, most pedig visszatérnek a kezdetekhez is, azaz visszahozzák a Carroll Shelby fantáziáját megragadó AC Ace roadstert. Ráadásul rögtön mindkét változatában, az eredeti mosolygós megjelenéssel (AC Ace Classic – zöld autó) és a későbbi, a Cobrához használt kis hűtőrácsos változatban (AC Ace Bristol Classic – fehér autó).

Fotó: AC Cars / Ian Skelton

Az eredetihez hasonlóan 3 colos csőből készítik a térvázat, azonban a karosszéria már karbonból készül, a motortérbe a Ford 2,3 literes Ecoboost turbómotorja (305 LE/375 Nm) kerül, a váltó 6 fokozatú kézi kapcsolású. Az 1,1 tonnás saját tömegű roadster 4,6 másodperces 0-100 km/óra gyorsulást tud, mindezt a 15 colos küllős felnikre szerelt ballonos abroncsokkal. A vételár 175 000 font, az első példányokat 2025 nyarán szállítják le megrendelőiknek.