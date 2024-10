Az élvezet tárgya - Honda CB650R E-Clutch 2024 teszt

A banán lengővilla, a kipufogódob, nomeg a hátsó Nissin fék és az óarany öntött kerék. Tudnak a Honda dizájnerek

Fotó: PappLaci és PappGeri

Ezt meg miért csinálta a Honda? Tettem fel magamnak a kérdést, amikor átvettem ezt a vasat. Nagyon dögös a kinézete, azt meg kell hagyni. A szín neve: Matt laurel green metallic. Nem szeretem a sötét színeket, de ez szép. Ráülve a sportos nakedek érzése töltött el, és már előre tartottam attól, hogy nem fogom szeretni, hiába néz ki jól. Szóval a lényege az elektromos tengelykapcsoló működtetés. A 650-es blokkot már ismertem a régebbi modellekből, az újdonságra, az elektromos kuplungra voltam kíváncsi. Hoppá, hiszen van kuplungkar! Na igen, ha át akarom venni a kezelés gondját. De hamar leszoktam róla. Ami elsőre feltűnt, hogy a műszerfali tableten a piros jelzés 12500 fordulatnál van! Nana!

Fotó: PappLaci és PappGeri

Tehát az elindulás. Simán, ha kell, araszolva is. Na jó, ezt a feladatot sikerrel oldották meg a japán mérnökök. De még mindig nem értettem, hogy a DCT mellett minek ez, ahol csak a kuplungot automatizálták. Méghozzá így, bonyolultan, elektromechanikusan.

A tengelykapcsoló elektromos működtetése állítható kemény, közepes és lágy módba. Nekem utóbbi volt a kedvencem, nagyon finoman indul ebben a módban, kapcsolásnál villámgyors. A kis zöld LED a jobb oldalon azt mutatja, hogy a tengelykapcsoló éppen automata üzemmódban van

Fotó: PappLaci és PappGeri

Lássuk, mit tud ez a technika! Váltót egyesbe, rajt, a gázt finoman felhúzni tökig, a motor pillanatok alatt eléri a 110-et (egyesben!) és nagyon gyorsan váltani kell! Pöccintés, megvan a kettes. A gáz marad koppanáson! És így tovább, gyorsan következik a többi gang, és eljön az igazság pillanata, amikor megértem, hogy miért csinálták ezt a japán mérnökök. Aki akár egyszer is ezt végigcsinálta, hogy tartott gázon elkapcsolt hatodikig, annak nem marad kérdése. Őrület! Na mégegyszer! És mégegyszer! Ez kábítószer! A motor hatezertől tizenkétezerig csak pörög és énekel és az embernek nincs szíve lefojtani a gázmarkolat visszatekerésével. Persze, tudom, hogy 95 lóerő nem a világ, vannak ennél sokkal erősebb gépek is, de az, ahogyan ez a négy henger dolgozik, és amilyen élményt ad a vas, azt tanítani kellene.

Fotó: PappLaci és PappGeri

Aztán eltelik egy óra, leszáll a motoros, és akkor jön rá, hogy afenébe ez bizony fárasztó volt. Persze, mondhatnátok, hogy panaszkodik az öreg, de majd ha ti is megcsináltátok, akkor beszéljünk erről. Aztán a hang, ami elsőre gyönyörű, pláne, ha hagyjuk végigrohanni a motort a fordulatszám-skálán, de ha hosszabb útra indultok, és órákig kellene hallgatni, hamar feltűnik, hogy ezt a gépet nem nagy túrákra találták ki. Ezt mutatja az üléspozíció is, amelyet nevezhetünk enyhén sportosnak, de semmiképpen sem túrásnak. Ugyanakkor a 650-es sornégyes nagyon szépen forog kis fordulatszámon is, 50-60 között jöhet akár a hatodik is, és szépen kocogunk át a falvakon 2000-es fordulaton. De a faluvége táblánál a bal láb hármat visszarúg, és folytatódhat az őrület. A fordulat 6000 fölé, és tartott gázon tolom a gangokat. Hadd utáljon a békére és csendre vágyó lakosság. Mert ugyan belül van a zajszint a típusvizsgálatnál megállapított értéken, de ha megnézzük a típustáblát, azon 95 dBA van (6000 percenkénti fordulatnál), és az sem kevés. Ha pedig megforgatjuk, akkor…