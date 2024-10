B-oszlop nélküli, 3 tolóajtós családi egyterűt készített a Geely konszern

Fotó: Zeekr

Eddig is kínált egyterűt a Geely konszernhez tartozó Zeekr márka (abból készült a Volvo EM90), de az óriási méretű kockát kifejezetten üzleti felhasználásra, azaz utasok kényelmes szállítására szánták. A most bemutatott Zeekr Mix azonban kifejezetten családi felhasználásra készül, ezért komolyan belenyúltak a SEA műszaki alapba.

Fotó: Zeekr

Annak érdekében, hogy könnyű legyen a ki- és a beszállást, a B oszlopokat az ajtókban helyezték el, és hogy ne okozzon gondot azok mozgatása az utasoknak, 3 oldalajtó elektromos mozgatású tolóajtó, csak a vezető kap hagyományos, zsanérokon elforduló ajtót. A bal oldalon 1530, a jobb oldalon 1330 mm- nyílás van közlekedésre, a padló a talajhoz képest 39 cm-es magasságban húzódik. Nem csak utazásra, de időtöltésre – például töltésre várakozás – is remek helyszínt biztosít, az első üléseket 270°-ban lehet forgatni, illetve gombnyomásra rásimulnak a műszerfalra, hogy tágas, fedett tér alakuljon ki; a tetőablak 2,13 négyzetméteres.

Fotó: Zeekr

Összesen 9-féle elrendezést lehet megvalósítani, és akkor ott van még a sokoldalú, sínen tologatható ülések közötti konzol. Annak alján nagy méretű (8 darab 0,5 literes palack befogadására elég) rekeszt találunk, a hátára akár 1,5 literes palackokat tartani képes pohártartó is akasztható, és teljesen hátratolva akár asztalkát is lehet rögzíteni hozzá. Az első és a hátsó ülések is fűthetőek, szellőztethetőek és masszázsfunkciójuk is van, állítási tartományuk különösen széles, a kárpit könnyen takarítható Nappa-bőr.

Fotó: Zeekr

A Zeekr Mix karosszériája 4688 mm hosszú, 1995 mm széles és 1755 mm magas, a tengelytávolság 3008 mm. Ahogy azt a SEA alapra épülő villanyautóktól megszokhattuk, a hátsó kerekeket 422 LE/440 Nm teljesítményű hajtómotor mozgatja, az alap-akkumulátor 76 kWh kapacitású – ezzel 550 km a kínai szabvány szerinti hatótávolság, a Geely saját nagy teljesítményű töltőjén a 10-80%-os töltés 10,5 perc alatt megvan –, az opciós 102 kWh-s (702 km, 15 perc). Az indulóár 279 900 jüan, azaz 14,7 millió Ft, a nagyobb akkuval rendelkező változatért legalább 299 900 jüant (15,7 millió Ft) kérnek.