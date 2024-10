Babakék Trabant vigyáz Szabolcs Simsonjaira

Fotó: Czinege Melinda

Akik ma Simsont vesznek, azok Trabant 601-et is

Szabolcstól megtudtuk, a veterán motoroknak szépen felment az ára, főleg a Simsonoknak, és nem csak az árak szálltak el, de nagyon nehéz a motorokba alkatrészt szerezni. – Kijelenthetjük, hogy a németek vitték fel a veterán Simsonoknak az árát, a mai napig viszik ki Magyarországról is a szóban forgó motorokat, ugyanis egykor ők gyártották, és szeretnék visszakapni a kezük munkáját. Ma már nem sok van itthon, kevés olyannal találkozok, hogy „eladó Simson”, sokkal inkább „adok-veszek Simson” hirdetéseket dob fel nekem az internet. Azt jó tudni, amiket kivisznek, azok soha nem fognak hazatérni, örökre búcsút kell intenünk azoknak a vasaknak. Ez igazából annak köszönhető, hogy már egy ideje nem gyártják a Simsont Németországban, viszont most keresik őket a legjobban. Régen is rengeteg ember motorozott, és azok a munkásemberek, akik hajdanában a Simson gyárban dolgoztak, szeretnének egyet otthonra maguknak. Újraélni a több tíz éve átélteket, csapni a motorral néhány kört, felültetni rá az unokát, ő is érezze, milyen is ez az érzés. „Mindenkinek” volt Simsonja, csak ugye eladta, amikor újabbat, kényelmesebbet vásárolhatott, de azoknak a nagyobb százaléka már régen megbánta, hogy megvált szeretett motorjától – taglalta Szabolcs. Majd megjegyezte: akik ma Simsont vesznek, azok Trabant 601-et is.