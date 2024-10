Bátor Ferrari-tulajdonosokat keres egy cég új, őrült átépítéséhez

Nem csak kőkemény terepjárókkal foglalkozik a Delta 4x4 tuningcég, de vállalja egyébként épített útra szánt modellek terepképességeinek fokozását is. Valami hasonlót terveznek most azzal, hogy közreadták az általuk elképzelt Ferrari Purosangue terepjáró digitális ábráit, és azt remélik, hogy lesz olyan bátor tulajdonos, aki nem csak pénzét, de az autóját is adja az átépítéshez.

Fotó: Delta 4x4

Egészen pontosan olyan Ferrari Purosangue tulajdonosokat keresnek, akik nem elégednek meg azzal, hogy csak aszfaltúton használják szabadidő-autójukat, hanem néha bizony el is akarják hagyni azt. Ehhez kapnak némi segítséget pár centi extra hasmagasság és terepmintás abroncsok képében, jobb híján a hátsó szélvédőre helyezik a teljes értékű pótkereket. A tető foglalt, ott a sátor és a benzinkannák utaznak.

Fotó: Delta 4x4