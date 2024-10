Benzines vagy dízel? Netán hibrid autó? Megmutatjuk, melyik mikor éri meg

A Dacia Sandero esetében a 250 ezer forintba kerülő gázüzem (LPG) nagy spórolási potenciált tartogat

Fotó: Dacia

Ma a Dacia az egyetlen autómárka, amely gyári beszerelésű LPG-szettet kínál autóihoz változatlan garanciális feltételek mellett, a román márka 2009 óta közel egymillió gázüzemű új autót adott el Európában. Csak a pótkerékről kell lemondani ezekben a típusokban, egyébként a csomagtartó mérete nem változik, sőt, a hatótáv bőven 1000 km fölé nő, ha a benzines és a gázos üzemmódokét összeadjuk. Nem olcsó az utólagos átalakítás, egy átlagos négyhengeres motor esetében 4-500 ezer forinttal érdemes számolni az új műszaki vizsga költségével együtt, de 15-20 ezer km után így is megtérül a befektetés.

3. Dízel autó



Az új Skoda Kodiaq-ot is a TDI mozgatja igazán fölényesen

Fotó: Fotó: Stefler Balázs

Bár a részarányuk az újautó-vásárlók körében folyamatosan csökken (részben a csökkenő népszerűség, részben a csökkenő választék miatt), aki rendszeresen tesz meg hosszabb távokat autójával, és évente legalább 20 ezer kilométer futással számol, annak még mindig a dízelek jelentik a legjobb választást a kedvező fogyasztás és a gyors tankolás miatt. A szívódízelek a 2000-es években kihaltak, azóta csak turbósokat kapni. Ezek

kellemesebb karakterisztikával rendelkeznek a szívó vagy a kisturbós benzineseknél,

mert jellemzően nagyobb a nyomatékuk és már 2000-es fordulatszám alatt leadják a csúcsértéket, így visszaváltások nélkül is dinamikus gyorsításokat tesznek lehetővé. Emiatt vontatásra is alkalmasabbak, mint a benzinesek. A mai öngyújtós motorok már elképesztően tiszta üzeműek a bonyolult és költséges kipufogórendszereiknek, valamint a tökéletesített égésüknek köszönhetően, de később a fenntartásuk ezek miatt nagyobb kiadásokkal járhat. Ráadásul az Euro 6-os dízelek nagy része a nitrogén-oxid kibocsátást csökkentő karbamid-adalékot (AdBlue) is rendszeresen igényli, és az üzemanyagszűrő is drágább hozzájuk, ami tovább növeli a költségeket.