Biztos, ami biztos alapon a Lexus bonyolítja a hibrid hajtást

Fotó: Lexus / YasuyukiSuketomo

A Lexus LX sorozata a legnagyobb Landcruiser puccos körítésben, és mindenekelőtt minden visszapillantót megtöltő homokóra-hűtőráccsal. Olyan nincs, hogy az autó nem működik, ezért a modellsorozat életében először használt öntöltő hibrid rendszert egy kicsit megbonyolították a a mérnökök. Arról van szó, hogy a meglévő, és például az észak-amerikai Toyota Tundra pickupban használt öntöltő hibrid hajtást kiegészítették egy klasszikus 12 voltos indítómotorral és generátorral, így akkor is működőképes marad a Lexus LX 700h, ha netán a hibrid rendszer bemondaná az unalmast. A Prius taxik ismeretében erre azért nincs nagy esély…

Fotó: Lexus

Arról van szó, hogy arra az extrém helyzetre is felkészültek, amikor az egyébként vízhatlan tokba épített akkumulátorhoz mégis bejut a nedvesség (például egy szikla felsérti a tokot), azt egy külön érzékelő figyeli és szükség szerint lekapcsolja a hibrid részt. A gázlómélység egyébként a benzines és dízel modellhez hasonlóan 700 mm. A Lexus LX 700h ilyenkor is teljes mértékben működőképes marad, azaz továbbra is számíthat a benzinmotorra és a felezőre, egyéb terepjárást szolgáló extrákra a sofőr. Noha az öntöltő hibrid hajtás ebben a formában (generátor és önindító nélkül) már ismert, tehát a 3,5 literes V6-os biturbó és a 10 fokozatú automatikus váltó közé építenek be egy nagy teljesítményű villanymotort, a Lexus LX 700h teljesítményadatait még nem közölték.

Fotó: Lexus / YasuyukiSuketomo

A Lexus LX 700h esetén egyébként az alvázhoz is hozzányúltak, a harmadik keresztmerevítőt hátrébb tolták és megerősítették az itt lévő váltótartót (a villanymotor miatt hosszabb és nehezebb lett az erőforrás), illetve a leghátsó keresztmerevítő formáját módosították, hogy a gyárban a robot akadály nélkül tudja beemelni a helyére a nagyfeszültségű akkumulátort. A 12 voltos akkumulátort a motortérből a csomagtérbe helyezték át, emiatt ezen a pontos megerősítették a karosszériaszerkezetet.