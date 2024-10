Fehér vagy zöld rendszámmal óhajtja? – BYD Seal U DM-i és Tang bemutató

Akárcsak a valamirevaló eposzokban a különféle állandó kellékek, az autós sajtótájékoztatókon is megkerülhetetlen elemek az eladási számok. Lássuk be, nem mindig van értelme az efféle seregszemlének (enumeráció), de a BYD-nál elég elgondolkodtatóak a számok. Mindössze 20 évvel azután, hogy a kínai óriáscég belépett az autóiparba, tavaly már a kilencedik helyen állt a gyártói világranglistán – a Honda és a Suzuki között -, és a villamosított (vagyis összesített tisztán elektromos és plug-in hibrid) eladások tekintetében piacvezető márkaként tartják számon.

Két új SUV-modellel bővíti hazai kínálatának felső szegmensét a kínai BYD: fehérben a plug-in hibrid Seal U DM-i, sötétszürkében az elektromos Tang látható

Fotó: BYD

Seal U DM-i: középméretű SUV, plug-in hibrid hajtással

Miközben gőzerővel épül a BYD első európai üzeme Szegeden, a szalonok kínálata is bővül, a következő új jövevény például a Sealion 7 névre hallgató elektromos SUV-kupé lesz. Ennek bevezetését azonban megelőzi cikkünk két főszereplője. Kezdjük a Seal U DM-i-vel, amely a márka első plug-in hibrid autója, legalábbis kontinensünkön, hiszen ezt a hajtásmódot más piacokra már milliószámra gyártják. Sőt, a kínai belpiacon már 2008-ban bevezettek egy kissé ormótlan szedánt F3DM néven, mely a világ első valódi tömeggyártású konnektoros hibridje volt.

Peches időzítés: épp most vették el a plug-in hibrid autóktól a zöld rendszámot. Ám használati értéke miatt így is érdemes a figyelemre a front- vagy összekerékhajtású DM-i

Fotó: BYD

Nos, a Seal U DM-i plasztikusan megformált lemezfelületeivel és óriási (12,8 vagy 15,6 colos), forgatható központi kijelző uralta műszerfalával már egészen más ligában játszik. Minőségét, illetve helykínálatát sem érheti panasz, tesztvezetésünk tanulságaként

egyetlen téren nyújt szokatlant az európai hangoláshoz szokott autósnak: lágy hangolásával.

Ez rossz úton extra komfortot, egyszersmind kicsit bizonytalan érzetet is kelt, így a 324 lóerős rendszerteljesítmény ellenére sem igazán sportos, ugyanakkor családi SUV-hoz mérten elég jól tud gyorsítani.

Az utastér alatti padlórészben található az LFP akku és a teljesen használható méretű, 60 literes tank. 6 év/150 km az alapgarancia, az akku legalább 70%-os teljesítményét további 2 évre és 50 ezer km-re szavatolják

Fotó: BYD

Ebben a kipróbált Design csúcsmodellben amúgy a négyhengeres benzinmotor munkáját elöl és hátul is segíti egy-egy villanymotor (így összkerékhajtású), és 70 kilométer tud elektromosan megtenni egy feltöltéssel. Ugyanezt az 18,3 kWh-s Blade akkut építik be amúgy a Boost nevű alapmodellbe is, de abban nincs hátsó villanymotor, és az 1,5-ös benzinmotor is nélkülözi a turbófeltöltőt. Ám szerintünk egyáltalán nem elvetendő ez a 218 lóerős kivitel: takarékosabb, és így nagyobb a teljes hatótávja (bő 1000 km), 15,36 millió forintos ára pedig igen versenyképes.