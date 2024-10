Használtautó-vásárlásnál milliókról dönthet a csalók leleplezése

Különös körültekintést igényel a külföldi beszerzés: aki látatlanban utal előre pénzt, nem azt kaphatja, amit vár - rossz esetben autóátadás nélkül eltűnik az eladó

Fotó: Shutterstock

Ezek az internetes felületek sokszor a megtévesztésig hasonlítanak a jól ismert használt autó kereskedői hálózatok vagy márkák weboldalaihoz, mivel szinte ugyanazokat a hivatkozásokat alkalmazzák. Amikor az ügyfelek rátalálnak a vonzó lehetőségre és kapcsolatba lépnek az úgynevezett eladóval, kiderül, hogy előre kell fizetniük a járműért – márpedig, ha így tesznek, örökre búcsút mondhatnak a pénzüknek.

Intő jelnek kell tekintenünk azt is, ha az eladó nem fogad el banki átutalást,

és inkább egy nemzetközi pénzküldő szolgáltatáson keresztül történő fizetést részesít előnyben. Hamis személyazonosító igazolványokkal ugyanis a csalók hozzájuthatnak a pénzünkhöz, az autót viszont soha nem fogjuk látni, a leleplezés esélye pedig csekély.

Sosem látott eladó az adásvételi szerződésben

Az autó adásvételhez nincs szükség ügyvéd közreműködésére, csupán két tanúra. Rögzíteni kell az okiratban a gépjármű legfontosabb adatait, a rendszámot, az alvázszámot és a kilométeróra állását. Biztosítást kell kötni a járműre, eredetiségvizsgálatra is szükség van (ennek esetleges sikertelensége, például olvashatatlan alvázszámnál problémát okoz), majd a tulajdonjog hivatalos bejegyeztetésére, vagyis az átírásra a vevőnek 15 nap áll rendelkezésére. Ezek, és a vagyonszerzési illeték befizetése után állítja ki a kormányhivatal az új forgalmi engedélyt, a törzskönyv két héttel később jön postán.

Sok kereskedésben forgalomból ideiglenesen kivonják az autókat, ezzel számolni kell az ügyintézésnél, de nem jelent csapdát. A véglegesen kivont kocsik visszahelyezése annál bonyodalmasabb

Fotó: carVertical

Arra is figyelni kell, hogy a kereskedésben kit írnak be eladóként az adásvételi szerződés nyomtatványába. Ha papíron nem a kereskedőtől, hanem a korábbi tulajdonostól vesszük meg az autót (a bizományos eladás gyakori), probléma esetén sokkal nehezebben tudunk nála bármit is elérni. A kereskedőre ugyanis más kellékszavatossági szabályok, és vitás ügyben bizonyítási kötelezettségek vonatkoznak, mint egy magánszemély eladóra. Látva a magyar autóállomány jelentős külföldi használtimport hányadát, még nagyobb óvatosságot igényel egy másik neppertrükk típus, a külföldi eladó adataival és aláírásával előre félig kitöltött szerződés: így később esélytelen kárigényt érvényesíteni.



