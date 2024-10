Ez tényleg hatalmas – beültünk minden idők legnagyobb Daciájába

Az összkerekes verzió igényesebb, független futóművet kap hátra

Fotó: Vékey Zoltán

A játékosabb formájú Bigster szintén erős dizájnban és nincs kétségem afelől, hogy terepen is ügyesebben mozog, mint az MG. Akármilyen furcsán hangzik is, mára kialakult a Dacia hazai törzsközönsége is, akik vélhetően a Bigster felé húznak majd, ha a Dusterből tovább szeretnének lépni. Őket az sem fogja zavarni, hogy az anyagok és bizonyos funkciók hiánya továbbra is elárulja, hogy itt bizony a spórolás volt az első számú szempont. Ez a filozófia eddig bevált a Daciánál, és ez a legnagyobb modellnél is vélhetően így lesz, mert alapszükségleteket kielégítő, megfizethető, tágas, ugyanakkor divatos SUV-ra mindig lesz igény az európai piacon.