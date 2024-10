Elárulta a Honda, milyen villanyautókkal akarja meghódítani a világpiacot

Fotó: Honda

Noha csak 2026-ban érkezik majd a Honda 0 almárkájának első autója, a japánok már most elárulták, milyen elvek és technológiák segítségével valósítják meg a villanyautókat. Cél, hogy 2030-ra már 7 autó alkossa a kínálatot a kisautótól kezdve a luxusautóig – utóbbival kezdenek –, és azok a vezetőnek és az utasoknak is kimagasló élményt nyújtsanak. Karcsúak és könnyűek lesznek ezek az autók, amit a hajtáslánc és az akkumulátor csomagolásával – itt használják fel a hibrid hajtások szerén szerzett tapasztalatokat –, új gyártástechnológiák bevezetésével – megaöntés, dörzshegesztés – érnek el, a jelenlegi villanyautókhoz képest 100 kg-ot akarnak megtakarítani. A Honda szerint el tudják érni, hogy 10 éves használat után csak 10%-kal csökkenjen az akkumulátor kapacitása, ehhez a hibrid modelleknél használt akkumulátor diagnosztizáló és előrejelző technológiát használják. Aktív aerodinamikai elemekkel irányítják a légáramot, ami különösen a szabadidő-autóknál javítja majd a hatékonyságot.

Fotó: Honda

Szoftver által meghatározott autók lesznek a Honda 0 modelljei, amelyek tudása távoli frissítések segítségével lesz naprakész, ehhez saját operációs rendszert fejlesztenek. A Honda már 2021-től kínál 3-as szintű önvezető technológiát a Legendhez, ezt továbbfejlesztik a villanyautók számára úgy, hogy még több területen lesz használható az automata haladás funkció. Olyan mesterséges intelligenciát készítenek, amely nem csak irányított tanulásra képes (megmondják neki, mi a helyes megoldás), de saját maga is képes lesz meghatározni ezeket. A gáz- és fékpedál, illetve a felfüggesztés is by-wire, azaz elektronikus kapcsolattal működik majd, így sokkal jobban a vezetőhöz tud majd igazodni a Honda 0 villanyautó, legyen szó kényelmes vagy épp sportos haladásról. A menetstabilizáló már az egyes kerekek dinamikus terhelési adatát is figyelembe veszi a fékbeavatkozásnál. Az utasoknak azzal igyekszik majd a kedvében járni az elektronika, hogy leegyszerűsítik a kezelést, viselkedéselemzéssel próbál majd rájönni arra, mit akarnak megtalálni az egyes használók és proaktívan ad javaslatokat.