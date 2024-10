Elképesztő, miket találtak az utak mellett a Magyar Közút egynapos szemétszedő akciójában

Az útszakaszok kijelölésénél igyekeztek olyan helyszíneket kiválasztani, amelyek az őszi szabadidős tevékenységek miatt gyakran látogatott, turisztikailag frekventált területek, kerékpárutak, mint például a Balaton, a Velencei és Tisza-tó környezete.

A közúthálózat mentén az autósok által eldobált csomagolási hulladékok összegyűjtésén felül néhány illegális lerakó felszámolása is megvalósulhatott. Általános tapasztalat, hogy sokan a felesleges hulladékot kevésbé forgalmas utak mellett dobják ki, így a közutasok gyakran találnak bútorokat, textileket, építési törmeléket, elektronikai berendezéseket, gépjárműalkatrészeket, valamint gumiabroncsokat is, melyek elszállításáról több térségben is gondoskodni kellett.

Fotó: Magyar Közút

Ezen felül

autóbontásból származó karosszériadarabok, gázálarcok, valamint még éles lőszer is előkerült a szeméthalmokból.

Ezen az októberi napon országosan 55 tonna szabálytalanul kidobott hulladékot szállítottak el hivatalos lerakóhelyre, hulladékkezelő központba. A legtöbb illegális hulladékot Nógrádban és Somogyban gyűjtötték össze a közutasok.