Gyanúsan olcsó a használt autó? Erről ismerheti fel, ha árvízkáros kocsival akarják átverni

Az éghajlatváltozás okozta heves esőzések és komoly áradások világszerte autók ezreit érintik minden évben. Ezeknek a járműveknek egy részét helyrehozzák, majd más országokban értékesítik. A carVertical autóipari adatszolgáltató cég szerint olykor igen nehéz megállapítani egy járműről, hogy korábban elöntötte a víz, ráadásul bizonyos problémák csak jóval a káresemény után jelentkeznek.

Számos árvízkáros autó érkezik Európába az Egyesült Államokból. Az áradások azonban azokat az országokat – például Franciaországot, Németországot, Olaszországot és Belgiumot – is sújtják, amelyek nagy számban szállítanak használt autókat Kelet-Európába. A víz károsíthatja az autók elektromos rendszerét, motorját és különféle mechanikai alkatrészeit. Hiába szárítják ki és hozzák helyre az eladók az árvízkáros autót, a beázás egyes következményei sok esetben csak hónapokkal később jelentkeznek.

Tekintettel arra, hogy a vásárlók többsége óvakodik az árvízkáros járművektől, a gátlástalan eladók igyekeznek eltitkolni ezt a tényt, hiszen jóval nehezebben vagy jelentősen olcsóbban tudnák csak eladni. Gyanús jelek azért akadnak: ha egy autó hosszú ideig állt vízben, szinte lehetetlen olyan alaposan kitakarítani, hogy a nyomok minden kis zugból eltűnjenek. Az utastérben érezhető penészszag az első intő jel, amiből arra következtethetünk, hogy a jármű vízkáros.

Fotó: carVertical

Az autó átvizsgálása során feltétlenül kapcsoljuk be a klímát – ha kellemetlen szagot érzünk, minden bizonnyal nedvesség, baktérium és penész telepedett meg a légkondicionáló rendszerben. A fifikás eladók természetesen igyekeznek különféle légfrissítőkkel elfedni a szagot, szándékosan megtévesztve a vásárlókat. A belülről bepárásodott fényszórókból és hátsó lámpákból is sejthető, hogy a járművet elöntötte a víz, de célszerű alaposan megvizsgálni a csomagtartót, különösen a pótkerék környékét, mivel ott is gyakran maradnak nedvességnyomok.

Az árvíz által sújtott autók üléskárpitját – sőt, olykor az egész ülést is – gyakran kicserélik. Ha például egy tízéves autó ülései hibátlanok, gyanakodhatunk, hogy nem eredetiek. Érdemes rákérdezni az eladónál, hogy mi volt a csere oka. Az árvízkáros járműveket súlyosabban érintheti a korrózió is. Vásárláskor alaposan meg kell vizsgálni az ajtózsanérokat, az utastérben lévő csavarokat, a csomagtartó reteszeit, az ülésrugókat és a kesztyűtartót – leginkább ezeken a területeken mutatkozhatnak a korrózió jelei.