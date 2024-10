Igazi retro feelingje volt a 140 éves Debreceni Közlekedési Vállalat nyílt napjának

Fotó: Molnár Péter

Ilyen egy igazán kellemes és ingyenes családi program Hajdú-Biharban, mint amit vasárnap rendeztek meg a Salétrom utcán, Debrecenben. Idén ünnepli fennállásának 140. évfordulóját a DKV Zrt., mely hatalmas kiállítással felérő nyílt napot szervezett a telephelyén.

Fotó: Molnár Péter

Eltelt 140 év az alapítás óta, a DKV nyílt nappal ünnepel Debrecenben

Délelőtt 9 órától már elkezdődtek a programok, stábunk pedig a Hadházi Káposztás Napokról érkezve toppant be a DKV telephelyére. De még ezt megelőzően, parkolóhelyet keresve is találkoztunk mára már legendássá vált járművekkel, mint például a régi, sárga, csuklós Ikarus, ami rendhagyó módon közlekedett a városban: elvitte az érdeklődőket egy körre.

Fotó: Molnár Péter

Átlépve a bejáratot rengeteg családot láttunk, többségében kisgyerekeset, akik többek között vagy arcfestésre vártak, vagy mini zöld buszon és a Zsuzsi Kisvasút „gyermekverziójában” ülve szelték az utakat.

Fotó: Molnár Péter

Szilágyi János épp a „sofőrapuka” szerepét töltötte be az egyik ilyen járműnél, aztán végül szóba is elegyedtünk: - Debreceniek vagyunk, a délelőtt eddigi részét villamosozással töltöttünk, mert a gyerekek nagyon szeretik. Tettünk egy kört az 1-essel így, hogy ingyenes, megnéztük a tűzoltóautókat is, körbejárjuk még a helyet – mondta.

Fotó: Molnár Péter

És hát tényleg volt is mit, mert a kürtőskalácsostól az ország legjobb (és már lassan „nyugdíjas” korba lépő) drogkereső kutyáján át motorosrendőr-bemutatóig volt minden, ami még plusz izgalmi faktort nyújtott az érdeklődőknek a DKV kiállításán.

Fotó: Molnár Péter

A DKV emlékszobája volt a slágerprogram

Erika és Gabi is eltöltöttek néhány órát a Salétrom utcai telephelyen, és még mielőtt hazaindultak volna, tartottak egy rövid élménybeszámolót: - Kb. 10 óra óta vagyunk kint, utaztunk az omnibuszon, a 620-assal, kicsit nosztalgiáztunk… 10 óra óta vagyunk itt egyébként, ezek az utazások nagy élményt jelentettek nekünk, csakúgy, mint a DKV Közlekedéstörténeti Emlékszobája. Maradnánk még nagyon szívesen, csak nagyon fázunk… – osztották meg dideregve. Noha tényleg nem volt kellemes az idő, a többséget annyira ez se zavarta, még a legkisebbeket sem, sőt: volt, akit az egyik villamos sofőrülésében melegedett, és úgy kaptuk lencsevégre.